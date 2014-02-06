Столичные автоугонщики предпочитают иномарки премиум-класса - эксперт

Угонщиков в Москве больше привлекают дорогие иномарки - эксперт

В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняют дорогие иномарки, чаще - премиум-класса. По итогам прошлого года, "рекордсменом" стали все разновидности марки Land Rover, рассказал в эфире радио "Москва FM" заместитель гендиректора страхового общества "РЕСО – гарантия" Игорь Иванов.

Однако, по оценке экспертов, такая статистика может быть связана с тем, что российские машины намного реже страхуют. А вот в регионах России по числу угонов лидируют отечественные машины, производства "АвтоВАЗ", говорит Иванов.

Для того, чтобы преступники реже угоняли автомобили, страховщики настаивают на установке поисковых спутников на машины.

Отметим, что всего в прошлом году в столице зарегистрировано более 11 тысяч угонов. В целом, по России, у законных владельцев увели около 90 тысяч машин, мотоциклов и других транспортных средств.

При этом на открытый разбой преступники решаются не часто, предпочитая использовать специальное оборудование, которое позволяет открыть машину и запустить мотор без участия владельца.