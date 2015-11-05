Бесплатный автоквест от m24.ru и Street Adventure: усадьбы юго-запада Москвы

Фото: Lesio/wikimedia.org

Если остаток осени не хочется проводить взаперти, предлагаем прокатиться по Юго-Западному округу Москвы, чтобы познакомиться с богатой историей этой территории. Экскурсионный проект Street Adventure выпустил квест "По следам старинных усадеб". Помимо старинных имений на маршруте расположен музей и легендарная психиатрическая клиника, куда отправляли своих героев Булкагов и Высоцкий.

Неполный список районов, которые вы осмотрите, выглядит вот таким образом:

Черемушки-Знаменское;

Зюзино;

Воронцово;

Узкое;

Ясенево.

Пример вопроса Верно! Обе войны объединены идеей защиты Отечества, и здесь, как и в музее, который мы сегодня уже видели, одна традиция продолжает другую. Это прекрасное место для прогулок, можно даже взять лодку напрокат, но, увы, нам пора двигаться дальше. Не расстраивайтесь – нас опять ждет древняя усадьба. Называется она Зюзино, однако по навигатору найти ее будет сложно. Советуем вам искать улицу Перекопская. Вам нужно будет свернуть на нее направо, двигаясь по Севастопольскому проспекту в сторону Центра – тогда вам тут же встретится памятник героям Перекопа – исторического места сражений в годы Гражданской и Великой Отечественной войн… Скажите, сколько на нем звезд?

Стиль, орфография и пунктуация авторов квеста сохранены

Для участия в квесте необходимо совершить несложные действия:



перейти по ссылке;

ввести свое имя и e-mail в форму записи в верхнем правом углу страницы, на которую вы попадете;

в поле "Дисконтный код" ввести текст Moscow24. Важно: вводите просто Moscow24 , без пробелов, кавычек, точек и других знаков препинания;

вводите просто , без пробелов, кавычек, точек и других знаков препинания; нажать на кнопку "Купить за 0 рублей";

получить на указанный e-mail инструкцию, в которой будут подробно описаны дальнейшие действия. Если после нажатия кнопки на экране появилось сообщение: "К сожалению, оплата этого счета невозможна. Отсутствует или некорректна сумма счета" – не паникуйте. Это временное затруднение, вы все равно получите письмо с инструкцией по прохождению квеста на указанную вами почту в течение нескольких часов;

прибыть на точку старта в любое удобное время;

на месте зайти со смартфона на страничку игры, ссылка на которую будет в полученном вами письме;

ввести секретный код, который также будет выслан.

С этого момента начнется ваше приключение: вы узнаете занимательные факты и ответите на нестандартные вопросы (если что, есть подсказки) – это поможет внимательнее посмотреть на мир вокруг. Точка старта расположена по адресу Загородное шоссе, дом 2. Внимание: вам предстоит проехать весь Юго-Восточный округ, поэтому запаситесь терпением и временем. Лучше выдвинуться прямо с утра, поскольку вечером и ночью вы рискуете не попасть на ряд объектов.

Вы можете записаться на бесплатное прохождение этого квеста до четверга, 12 ноября, включительно. Если успеете это сделать, то сможете пройти квест безвозмездно в любой момент в течение года с даты регистрации. Исследуйте столицу вместе с m24.ru и Street Adventure!