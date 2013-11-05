Infiniti M37: разделяй и властвуй

"Москва рулит": Infiniti M37

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует седан Infiniti M37, вспоминает историю становления японского бренда и рассказывает о подобных начинаниях европейских автопроизводителей.

Когда сидишь за рулем седана Infiniti M37, ловишь себя на мысли, что ты в салоне действительно люксового автомобиля. Но в то же время глаз замечает очень много деталей, доставшихся от Nissan – а эта марка не столь плотно ассоциируется с премиум-сегментом. Например, кнопки управления мультимедиа на руле – чистый Nissan. Центральная консоль тоже не выглядит дорого. Тем не менее, в остальном Infiniti M37 - солидная машина для зрелых и даже немного консервативных людей - тех, кому Mercedes и BMW не нравятся, а вот Infiniti вполне. Получается, верным путем пошли владельцы компании Nissan, выделив отдельную, премиальную марку Infiniti? Чтобы это понять, нужно вспомнить, как все происходило.

Infiniti Q45. Фото: nissan-motors.ru

Началось все в 80-х годах прошлого века в Соединенных Штатах. Там, как вы знаете, вкус на автомобили был специфичный: любовь американцев к большим "сухопутным дредноутам" никто не отменял. За исключением разве что периода топливного кризиса, который и помог японским автомобильным компаниям, в том числе и Nissan, стремительно выйти на североамериканский рынок. Но все хорошее (в том числе и топливный кризис для японцев) заканчивается - и американский потребитель снова начал посматривать в сторону роскошных пожирателей бензина. Дешевый Nissan никак не вписывался в эти "хотелки", потому в 1989 году и был создан новый брэнд Infiniti. Первая машина под этим именем отправилась покорять американские хайвеи сразу после автомобильной выставки в Детройте. Это был Infiniti Q45, седан бизнес-класса.

Кстати, одновременно с Nissan свой кусок североамериканского пирога спешат урвать Honda и Toyota со своими Acura и Lexus. И, надо сказать, это у них получается. Но вернемся к нашим "ниссанам".

Infiniti G35. Фото: nissan-motors.ru

Японской компании понадобилось десять лет, чтобы завоевать автомобильный рынок США. Этому помог выход отличных кроссоверов серий FX и EX и самой популярной за всю историю брэнда модели Infiniti G35. В результате с 2000 года японцы вывели брэнд на мировой рынок. В 2007 эти машины начали официально продаваться и в России. Кстати, одной из последних стран, куда добралась марка Infiniti, стала, как это ни странно, сама Япония. Впрочем, чему удивляться? Тот же Lexus начал продаваться в Японии только с 2005 года, ну а Acura и вовсе не планирует появляться на рынке страны восходящего солнца.

Фото: Анастасия Трегубова

Да что тут говорить, если даже консервативные европейцы бросились на премиальную амбразуру, правда, с отставанием лет на двадцать от своих японских коллег. Автомобильный концерн Renault планирует выпускать люксовые транспортные средства под новой маркой – Initiale. Дизайн, как обычно у французов, весьма спорный, но начинание само по себе интересное. Citroen уже начал клепать премиамные машины, выделив их в отдельную серию DS, да и Peugeot приготовил подобную серию и назвал ее Hors-serie, что в буквальном переводе означает "нестандартный".

Но не будем забывать одно маленькое "но": чтобы занять место в ТОП-5 люксовых автомобилей, необходимо пройти долгий путь. Audi для этого понадобилось порядка 30 лет, Nissan - чуть больше двадцати. И сегодняшние его модели – та же Infiniti M37 – вполне может конкурировать с люксовыми немецкими марками. А ведь именно об этом мечтали японские маркетологи в далеком 1989 году. Что ж, иногда мечты сбываются.

Анастасия Трегубова