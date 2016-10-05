Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября 2016, 18:21

Транспорт

Toyota отозвала в России почти 220 тысяч автомобилей

Toyota объявила об отзыве в России почти 220 тысяч автомобилей, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Машины отзывают из-за потенциальных проблем с утечкой топлива из бака. Автогигант просит вернуть для ремонта автомобили, которые продали в период с 15 февраля 2007 года по 19 сентября 2015-го.

Под отзыв попали:

  • Toyota Corolla – 210511 машин;
  • Toyota Auris – 7561 машина;
  • Lexus CT 200h – 914 машин;
  • Toyota Prius – 825 машин.

Определить попадает ли автомобиль под отзыв владельцы могут по VIN-коду. Полный список VIN-кодов можно найти здесь.

VIN-код (vehicle identification number) – идентификационный номер транспортного средства. Этот уникальный код транспортного средства, состоит из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска. VIN-код указан в паспорте транспортного средства (ПТС), свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) и на самом автомобиле.

Кроме того, владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости ремонта уведомят дилеры ООО "Тойота Мотор". Они вышлют информационные письма или позвонят по телефону.

На автомобилях заменят топливозаборник в сборе на модернизированный. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Сайты по теме


автомобили ремонт отзыв утечка топлива Toyota

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика