Toyota отозвала в России почти 220 тысяч автомобилей

Toyota объявила об отзыве в России почти 220 тысяч автомобилей, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Машины отзывают из-за потенциальных проблем с утечкой топлива из бака. Автогигант просит вернуть для ремонта автомобили, которые продали в период с 15 февраля 2007 года по 19 сентября 2015-го.
Под отзыв попали:
- Toyota Corolla – 210511 машин;
- Toyota Auris – 7561 машина;
- Lexus CT 200h – 914 машин;
- Toyota Prius – 825 машин.
Определить попадает ли автомобиль под отзыв владельцы могут по VIN-коду. Полный список VIN-кодов можно найти здесь.
Кроме того, владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости ремонта уведомят дилеры ООО "Тойота Мотор". Они вышлют информационные письма или позвонят по телефону.
На автомобилях заменят топливозаборник в сборе на модернизированный. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
