05 июля 2013, 13:49

Транспорт

Госдума повысила налог на дорогие автомобили

Фото: ИТАР-ТАСС

Законопроект о повышенных налогах для владельцев дорогих автомобилей приняла в третьем чтении Госдума. Он должен вступить в силу 1 января 2014 года. Под его действие попадут машин, включенные в специальный перечень Минпромторга.

Налоговая ставка при этом будет зависеть от стоимости и возраста авто. Так, если машина не старше пяти лет, а ее цена не превышает 10 миллионов рублей, то придется платить двойной налог. Тройной налог будет действовать для владельцев автомобилей старше десяти лет и дороже 15 миллионов рублей или не старше двадцати лет и не дешевле 15 миллионов.

Например, за новый Bentley Continental владельцу придется отдавать в год около 200 тысяч рублей. За 10 лет хозяин дорогой машины заплатит почти 2 миллиона рублей.

