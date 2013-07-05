Renault Fluence: Турецко-российский француз с корейскими корнями

"Москва рулит": Renault Fluence

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова рассуждает о том, почему современные автомобили похожи на фастфуд и откуда растут "корни" седана Renault Fluence.

Современные автомобили все больше и больше напоминают фастфуд. Рожденные в творческом экстазе международными альянсами автопроизводителей, машины получаются удобные, без особых излишеств, с притягательной упаковкой – но на вкус и запах практически идентичные. Такова современная философия автомагнатов: меньше затрат – больше доходов.

Вот взять, к примеру, автомобиль, недавно побывавший в моих руках, - Renault Fluence. Седан гольф-класса, рестайлинговая версия. Но платформа у него Nissan C, интерьер от предшественника Renault Megan II, выпускается этот "француз" в Турции и России, а в Корее Renault Fluence известен под маркой Samsung SM3 второго поколения. Ну а первое поколение Samsung SM3 – это вообще Nissan Almera Classic. Вы еще не запутались? Я, к примеру, уже с трудом ориентируюсь в этих хитросплетениях и кроссплатформенных комбинациях. И такая неразбериха отлично доказывает первоначальную мысль о фастфудности современного автопрома.

Фото: Анастасия Трегубова

Плохо ли это? Наверное, нет. Ведь такой подход к автомобилестроению позволяет делать машины более дешевыми – а основной массе покупателей только это и нужно. И вообще, покупатели бюджетных автомобилей, к которым относится Renault Fluence, - самые счастливые люди в мире. Зачастую именно эта машина становится первой неподержанной иномаркой в семье – поэтому муки выбора, прочтение автофорумов и прохождение тест-драйва приносят будущему владельцу этого француза огромное удовольствие. Я же намереваюсь чуть облегчить эти сладкие страдания потенциального покупателя Renault Fluence, рассказав о плюсах и минусах этого автомобиля.

Первое, на что обращаешь внимание, – это вместительность машины. Несмотря на то, что формально она относится к С-сегменту, своими габаритами и внутренним объемом Renault Fluence скорее стремится к D-классу. Добавим к этому вместительный багажник объемом 530 литров и организацию внутреннего пространства таким образом, чтобы разместить максимальный объем груза.

А вот цена, напротив, к превышению габаритов не стремится. Базовая версия обойдется в 625 тысяч рублей, топовая будет стоить 850 тысяч. Вполне реальная стоимость для автомобиля в столь любимом в России формате четырехдверного седана.

К плюсам можно отнести и подготовку Fluence к тяжелым российским условиям – в список специальных опций входит усиленный запуск двигателя в морозы, днище со специальным антигравийным покрытием и более прочная и выносливая конструкция подвески. Кстати, эта модель Renault пришлась по нраву таксистам именно за крепкую подвеску вкупе с хорошей шумоизоляцией.

Фото: Анастасия Трегубова

Но минусов тоже хватает: во-первых, рестайлинг оказался слишком формальным, и за четыре года выпуска в автомобиле ничего, кроме дизайна фронтальной части, толком не изменилось. Устаревший двигатель и откровенно неудачный робот CVT, который совершенно алогичным способом передает крутящий момент на колеса автомобиля. В двух словах, он работает следующим образом: педаль газа в пол – двигатель ревет – машина не едет. И такая нулевая динамика на протяжении всего тест-драйва. Добавим к этому прожорливость двухлитрового двигателя – около 13 литров на сотню километров – если в 2009 году это было более-менее, то в 2013 такой расход - моветон.

Что мы имеем в сухом остатке? Седан для приверженцев марки и для тех, кто не слишком внимательно читал отзывы и смотрел обзоры об этом автомобиле.

Конкуренты у Renault Fluence довольно серьезные: Skoda Octavia, Chevrolet Cruze и Ford Focus. Кстати, прежнее поколение Fluence занимало четвертое место по продажам среди седанов класса С. Посмотрим, как будет продаваться обновленная версия седана – с такой же скоростью, как фастфудные гамбургеры, или он так и останется "мягкой французской булкой" для гурманов.