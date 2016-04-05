Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля 2016, 17:03

Транспорт

В центре Москвы автомобиль застрял в яме из-за провала грунта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Автомобиль марки KIA застрял в яме из-за провала грунта в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Проседание грунта глубиной 40 сантиметров образовалось на участке парковочного кармана во дворе пятого дома на Новослободской улице. Находящийся в это время на стоянке автомобиль серьезных повреждений не получил.

В ближайшее время покрытие восстановят. Причины произошедшего выясняются.

В прошлом году подобный инцидент произошел на Новозаводской улице. Там грунт просел на проезжей части просел грунт. За две недели до происшествия возле дома № 23 перекладывали асфальт.

По одной из версий, покрытие могло испортиться из-за перепада температур. По другим данным, к проседанию грунта мог привести некачественный ремонт труб.

Ссылки по теме


автомобили провалы грунта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика