В центре Москвы автомобиль застрял в яме из-за провала грунта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Автомобиль марки KIA застрял в яме из-за провала грунта в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Проседание грунта глубиной 40 сантиметров образовалось на участке парковочного кармана во дворе пятого дома на Новослободской улице. Находящийся в это время на стоянке автомобиль серьезных повреждений не получил.

В ближайшее время покрытие восстановят. Причины произошедшего выясняются.

В прошлом году подобный инцидент произошел на Новозаводской улице. Там грунт просел на проезжей части просел грунт. За две недели до происшествия возле дома № 23 перекладывали асфальт.

По одной из версий, покрытие могло испортиться из-за перепада температур. По другим данным, к проседанию грунта мог привести некачественный ремонт труб.