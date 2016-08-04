В столице насчитали 250 зарегистрированных электромобилей

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В Москве насчитали 250 зарегистрированных электромобилей. Об этом рассказал замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет исключительно о личных автомобилях граждан. "Если говорить об органах власти, то мы поддерживаем распространение электромобилей и закупили пять электропарконов", – подчеркнул Пронин.

До конца года в Москве появится сто станций для зарядки экологичных авто.

Программа по созданию сети станций для электромобилей в Москве была начата компанией МОЭСК в 2011 году. Автомобильный дилер Revolta Motors вместе с сотовым оператором Yota в начале года обещали открыть общественную сеть зарядных станций для электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге.

Первая московская зарядная станция для электромобилей открылась в октябре 2015 года на парковке по улице Бахрушина, дом 20. Спустя месяц после установки, заправкой-зарядкой регулярно пользовались 15 электрокаров.