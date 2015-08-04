Москвичи побили рекорд по оформлению ДТП по европротоколу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Число обращений в страховые компании с документами, оформленными без участия ГИБДД, в июле выросло по сравнению с июнем в 2,4 раза и составило 14,2 процента от общего числа заявлений, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

При этом автомобилисты пользовались европротоколом в июле 1,536 тысяч раз из 10,819 обращений за возмещением убытков. Ранее они прибегали к этому способу получения выплаты 500–550 раз.

"Москва и Санкт-Петербург в июле побили рекорд по оформлению ДТП по европротоколу, причем эта тенденция характерна и для других крупных городов", – отметил Юргенс. В целом по России число обращений к европротоколу тоже выросло по сравнению с предыдущим месяцем в 1,3 раза.

По мнению Игоря Юргенса, для развития Европротокола есть серьезный потенциал, потому что около 80 процентов всех ДТП укладываются в лимит 50 тысяч рублей, когда водитель может оформить ДТП без вызова сотрудников полиции.

"Существенное влияние на рост показателя оказало решение о введении с 1 июля штрафов для водителей за неоставление места ДТП при мелких авариях. Ранее водители также часто боялись оставить место ДТП из опасений не уложиться в лимиты или допустить ошибку при заполнении документа", – пояснил Игорь Юргенс.

Чаще всего проблемы возникают при заполнении пункта "16. Обстоятельства ДТП". Там обычно либо проставляют галочки так, что возникает противоречивая информация, либо не указывают количество отмеченных клеток. А вот в пункте "17. Схема ДТП" иногда не изображают схему ДТП, либо изображают только два автомобиля. Отсутствие этой информации не позволяет страховщику правильно понять обстоятельства аварии.

Ранее m24.ru сообщало, что до конца года в столице будет запущен бесплатный SMS-сервис для автомобилистов, позволяющий получить инструкцию по оформлению европротокола. Автовладелец отправит бесплатное сообщение на короткий номер 7377 и получит ссылку на портал "Автокод", где сможет узнать, как составить европротокол.

По мнению экспертов, новый сервис поможет автомобилистам правильно оформить все документы при ДТП.

С 1 октября 2014 года водители могут, не вызывая ГИБДД, оформить европротокол, если в аварии нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей, и у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. По данным страховых компаний, число страховых случаев, которые были урегулированы по европротоколу за 2015 год выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 46 до 81 тысячи.