Москвичи побили рекорд по оформлению ДТП по европротоколу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Число обращений в страховые компании с документами, оформленными без участия ГИБДД, в июле выросло по сравнению с июнем в 2,4 раза и составило 14,2 процента от общего числа заявлений, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
При этом автомобилисты пользовались европротоколом в июле 1,536 тысяч раз из 10,819 обращений за возмещением убытков. Ранее они прибегали к этому способу получения выплаты 500–550 раз.
"Москва и Санкт-Петербург в июле побили рекорд по оформлению ДТП по европротоколу, причем эта тенденция характерна и для других крупных городов", – отметил Юргенс. В целом по России число обращений к европротоколу тоже выросло по сравнению с предыдущим месяцем в 1,3 раза.
По мнению Игоря Юргенса, для развития Европротокола есть серьезный потенциал, потому что около 80 процентов всех ДТП укладываются в лимит 50 тысяч рублей, когда водитель может оформить ДТП без вызова сотрудников полиции.
"Существенное влияние на рост показателя оказало решение о введении с 1 июля штрафов для водителей за неоставление места ДТП при мелких авариях. Ранее водители также часто боялись оставить место ДТП из опасений не уложиться в лимиты или допустить ошибку при заполнении документа", – пояснил Игорь Юргенс.
Чаще всего проблемы возникают при заполнении пункта "16. Обстоятельства ДТП". Там обычно либо проставляют галочки так, что возникает противоречивая информация, либо не указывают количество отмеченных клеток. А вот в пункте "17. Схема ДТП" иногда не изображают схему ДТП, либо изображают только два автомобиля. Отсутствие этой информации не позволяет страховщику правильно понять обстоятельства аварии.
Ссылки по теме
- Московских водителей проинструктируют об оформлении европротокола по SMS
- С начала года европротоколом воспользовались 12% водителей – эксперт
- С 1 июля вступили в силу новые правила оформления ДТП
Ранее m24.ru сообщало, что до конца года в столице будет запущен бесплатный SMS-сервис для автомобилистов, позволяющий получить инструкцию по оформлению европротокола. Автовладелец отправит бесплатное сообщение на короткий номер 7377 и получит ссылку на портал "Автокод", где сможет узнать, как составить европротокол.
По мнению экспертов, новый сервис поможет автомобилистам правильно оформить все документы при ДТП.
С 1 октября 2014 года водители могут, не вызывая ГИБДД, оформить европротокол, если в аварии нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей, и у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. По данным страховых компаний, число страховых случаев, которые были урегулированы по европротоколу за 2015 год выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 46 до 81 тысячи.
Сайты по теме