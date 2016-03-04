В столице появится приложение-локатор машин каршеринга

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мобильное приложение для поиска автомобилей каршеринга поблизости может появиться до конца года. Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор компании "Делимобиль" Станислав Грошов.

По его словам, сейчас компания не ведет переговоров со своим конкурентом – Car5. "Мы очень благодарны, что они вышли на рынок, так как они также популяризируют услугу каршеринга. Но здесь выступают законы рынка – каждый приходит со своими условиями", – отметил Грошов.

Он добавил, что в ближайшее время не будет создаваться какой-то единой системы.

"Это перспектива ближайшего года, когда все автомобили каршеринга будут объединены в одну систему и можно будет при помощи мобильного приложения увидеть все автомобили, которые находятся ближе всего к определенному пользователю", – сказал Грошов.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.

Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".

Предполагается, что весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.

По данным на ноябрь прошлого года, за время работы системы каршеринга москвичами было совершено более 10,5 тысячи поездок.