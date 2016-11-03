Историю подержанного авто можно посмотреть без регистрации на "Автокоде"

Фото: avtokod.mos.ru
Историю подержанного автомобиля теперь можно посмотреть на "Автокоде" без регистрации, сообщает mos.ru.
Теперь в быстром доступе есть информация о том, сколько владельцев было у машины, в скольких авариях она была, не числится ли в розыске, не использовалась ли в коммерческих целях и не наложены ли ограничения на продажу.
Чтобы посмотреть историю авто, нужен номер свидетельства о регистрации, VIN-код и госномер.
Как считают в департаменте информационных технологий, нововведение поможет привлечь на сайт новых пользователей, и если человеку понадобится более подробная информация, то он зарегистрируется.
Среди информации, доступной авторизованным пользователям – повреждения в результате ДТП, страховые случаи, пробег и результаты ТО.
Авторизоваться на "Автокоде" можно с помощью логина и пароля от московского портала госуслуг или сайта gosuslugi.ru.
С сентября 2016 года московские водители могут в электронном виде обжаловать на портале штраф за неоплаченную парковку, выписанный ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Кроме того, ресурс предоставляет всю необходимую справочную информацию – от условий получения водительского удостоверения до правил оформления европротокола.