Историю подержанного авто можно посмотреть без регистрации на "Автокоде"

Фото: avtokod.mos.ru

Историю подержанного автомобиля теперь можно посмотреть на "Автокоде" без регистрации, сообщает mos.ru.

Теперь в быстром доступе есть информация о том, сколько владельцев было у машины, в скольких авариях она была, не числится ли в розыске, не использовалась ли в коммерческих целях и не наложены ли ограничения на продажу.

Чтобы посмотреть историю авто, нужен номер свидетельства о регистрации, VIN-код и госномер.

Как считают в департаменте информационных технологий, нововведение поможет привлечь на сайт новых пользователей, и если человеку понадобится более подробная информация, то он зарегистрируется.

Среди информации, доступной авторизованным пользователям – повреждения в результате ДТП, страховые случаи, пробег и результаты ТО.

Авторизоваться на "Автокоде" можно с помощью логина и пароля от московского портала госуслуг или сайта gosuslugi.ru.