03 ноября 2016, 08:28

Транспорт

Историю подержанного авто можно посмотреть без регистрации на "Автокоде"

Фото: avtokod.mos.ru

Историю подержанного автомобиля теперь можно посмотреть на "Автокоде" без регистрации, сообщает mos.ru.

Теперь в быстром доступе есть информация о том, сколько владельцев было у машины, в скольких авариях она была, не числится ли в розыске, не использовалась ли в коммерческих целях и не наложены ли ограничения на продажу.

Чтобы посмотреть историю авто, нужен номер свидетельства о регистрации, VIN-код и госномер.

Как считают в департаменте информационных технологий, нововведение поможет привлечь на сайт новых пользователей, и если человеку понадобится более подробная информация, то он зарегистрируется.
Среди информации, доступной авторизованным пользователям – повреждения в результате ДТП, страховые случаи, пробег и результаты ТО.

Авторизоваться на "Автокоде" можно с помощью логина и пароля от московского портала госуслуг или сайта gosuslugi.ru.

На портале "Автокод" собраны все основные электронные сервисы для водителей: проверка и оплата штрафов, запись в регистрационные и экзаменационные подразделения ГИБДД, подача обращений и запись на прием в Московскую административную дорожную инспекцию и другие. Сервис проверки автоистории – один из самых востребованных на портале. С момента запуска весной 2014 года было зафиксировано почти 7,4 миллиона обращений.

С сентября 2016 года московские водители могут в электронном виде обжаловать на портале штраф за неоплаченную парковку, выписанный ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Кроме того, ресурс предоставляет всю необходимую справочную информацию – от условий получения водительского удостоверения до правил оформления европротокола.

