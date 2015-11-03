Водители смогут получить инструкцию по оформлению европротокола по телефону

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В контакт-центре "Московский транспорт" водителям расскажут, как оформить европротокол, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Сейчас по упрощенной схеме в городе регистрируется каждая пятая мелкая авария.

На горячей линии также можно узнать о работе парковок и общественного транспорта, подать обращение, жалобу или высказать предложение. Для связи с операторами нужно позвонить по телефону 8 (495) 539-54-54 или номеру 3210 с мобильного. Линии работают круглосуточно.

Европротокол не требует присутствия сотрудников госавтоинспекции и экономит время. Если в аварии пострадали только машины и водители не имеют претензий друг к другу, вопрос можно решить прямо на месте, не создавая дорожных заторов и затруднений для остальных участников движения.

Ранее m24.ru сообщало, что до конца года в столице будет запущен бесплатный SMS-сервис для автомобилистов, позволяющий получить инструкцию по оформлению европротокола. Автовладелец отправит бесплатное сообщение на короткий номер 7377 и получит ссылку на портал "Автокод", где сможет узнать, как составить европротокол. По мнению экспертов, новый сервис поможет автомобилистам правильно оформить все документы при ДТП.

Как оформить Европротокол

Инструкция поможет водителю быстро сориентироваться, какие действия ему необходимо предпринять – например, как и что фиксировать на камеру, каким способом нужно оформить происшествие для решения вопроса со страховой компанией.

В интерактивной памятке также будут адреса и телефоны всех постов ДПС, номер "горячей линии" городской системы видеонаблюдения, по которому можно забронировать хранение записей в архиве, ссылки на официальные рекомендации ГИБДД и нормативные документы.

Кроме того, на сайте "Автокод" размещен специальный справочный раздел, где есть основные сведения о европротоколе, порядок действий водителя, правила заполнения документов и нормативные акты. Сервис адаптирован для мобильных устройств.

Напомним, с 1 октября 2014 года водители могут, не вызывая ГИБДД, оформить европротокол, если в аварии нет пострадавших, сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей, и у автомобилистов нет разногласий по поводу причин ДТП. По данным страховых компаний, число страховых случаев, которые были урегулированы по европротоколу, за 2015 год выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 46 до 81 тысячи.

По данным Российского союза автостраховщиков, в октябре количество ДТП, регистрируемых по европротоколу, составило более 21 процента. В октябре из 10 065 обращений за возмещением ущерба после мелких ДТП 2163 оформлено по европротоколу. Ранее в страховые компании поступало в среднем 500–550 обращений в месяц.