Первой заправкой для электромобилей регулярно пользуются 15 машин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первой заправкой для электромобилей, расположенной по адресу: улица Бахрушина, дом 20, на регулярной основе пользуются 15 автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя генерального директора ПАО "Россети" Романа Бердникова.

"Зарядка на улице Бахрушина уже показала свою востребованность. Колонка востребована ежедневно и на регулярной основе в течение месяца на ней заряжаются 15 электромобилей. Это обусловлено двумя факторами - доступностью для всех пользователей и удобным месторасположением", - сказал Бердников.

По его словам, до конца текущего года в городе установят еще 20-30 зарядных станций. "Следующие зарядные станции в рамках реализации совместного проекта МОЭСК, "Россетей" и правительства Москвы будут устанавливать в пределах ТТК, на муниципальных парковках Москвы, на территориях парковок торговых и бизнес-центров", - отметил Бердников.

Заправки для электромобилей в Москве

Напомним, в начале октября открылась первая в столице зарядная станция для электромобилей. Она располагается на платной муниципальной стоянке.

Всего, в рамках программы "Московский электротранспорт", реализуемой столичными властями совместно с ПАО "Россети", планируется открыть 150 зарядных станций.