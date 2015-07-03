Продажи авто со скидками по программе утилизации сократятся – эксперт

Автопроизводители начали отменять скидки на новые машины по программе утилизации, поскольку выделенные на это бюджетные средства заканчиваются.
Исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что из-за этого продажи машин могут сократиться.
"Сейчас точно ничего не может быть известно. Вопрос о продлении программы утилизации будет рассматриваться в июле. Все будет зависеть от состояния рынка и возможностей бюджета. Самый плохой сценарий – падение продаж может усилиться.
Если же ситуация в экономике и на авторынке будет оставаться такой же, если рынок будет поддерживаться теми программами, которые сейчас работают (утилизация, trade-in и льготное автокредитование), то по году мы можем выйти на 1,4–1,5 миллиона автомобилей. Это на 40 процентов меньше, чем в прошлом году", – пояснил он.
Эксперт отметил, что в 2007–2008 годах автомобильный рынок составлял 3 миллиона автомобилей.
Как пишет РБК, отмена скидок ставит под угрозу наметившийся в июле выход авторынка из кризиса. Участники рынка ожидали, что дополнительные 5 миллиардов рублей будут выделены на второе полугодие до 1 июля, отмечает издание. Однако до сих пор нет ни бюджетного решения, ни подтверждения о выделении денег со стороны правительства.
Отметим, программа утилизации взбодрила авторынок в 2014 году, однако в январе–феврале по ней отмечался спад. Негативное влияние оказал и общий рост цен на автомобили, и то, что "стоковые" машины (в базовой, заводской комплектации) были распроданы в рекордно быстрые сроки.
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ и Trade-inПрограмма утилизации — федеральная программа в России, дающая возможность владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля. Программа была запущена в 2010 году и возобновлена в сентябре 2014 года.
Участник программы получает скидку от 50 тысяч рублей на покупку легкового автомобиля и до 350 тысяч рублей на приобретение грузовика или автобуса. В марте стало известно, что программа утилизации продлена до конца 2015 года.
Trade-in – система взаимозачета, при которой подержанный автомобиль принимается как частичный взнос за новый автомобиль.