Продажи авто со скидками по программе утилизации сократятся – эксперт

Салоны прекращают продавать машины со скидками по программе утилизации

Автопроизводители начали отменять скидки на новые машины по программе утилизации, поскольку выделенные на это бюджетные средства заканчиваются.

Исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что из-за этого продажи машин могут сократиться.

"Сейчас точно ничего не может быть известно. Вопрос о продлении программы утилизации будет рассматриваться в июле. Все будет зависеть от состояния рынка и возможностей бюджета. Самый плохой сценарий – падение продаж может усилиться.

Если же ситуация в экономике и на авторынке будет оставаться такой же, если рынок будет поддерживаться теми программами, которые сейчас работают (утилизация, trade-in и льготное автокредитование), то по году мы можем выйти на 1,4–1,5 миллиона автомобилей. Это на 40 процентов меньше, чем в прошлом году", – пояснил он.

Эксперт отметил, что в 2007–2008 годах автомобильный рынок составлял 3 миллиона автомобилей.

Как пишет РБК, отмена скидок ставит под угрозу наметившийся в июле выход авторынка из кризиса. Участники рынка ожидали, что дополнительные 5 миллиардов рублей будут выделены на второе полугодие до 1 июля, отмечает издание. Однако до сих пор нет ни бюджетного решения, ни подтверждения о выделении денег со стороны правительства.

Отметим, программа утилизации взбодрила авторынок в 2014 году, однако в январе–феврале по ней отмечался спад. Негативное влияние оказал и общий рост цен на автомобили, и то, что "стоковые" машины (в базовой, заводской комплектации) были распроданы в рекордно быстрые сроки.