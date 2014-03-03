Mazda 3: седан или хэтчбек?

"Москва рулит": Mazda 3

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова протестировала новую Mazda 3, которая вышла сразу в двух вариантах: седан и хэтчбек, и пришла к выводу, что "хэтч" вполне может "обыграть" седан на российском рынке.

На российский рынок вышла новая Mazda 3 — в моих руках побывала ее версия в кузове хэтчбек. Машина у японцев получилась неплохой, у нее есть все шансы повторить успех первого поколения Mazda 3 и заставить забыть провал второго. Но сейчас речь не об этом. Помимо хэтчбека в модельном ряду "трешки" есть еще и седан. И поговорим мы о том, кто кого: седан или хэтчбек?

Mazda 3. Фото: Анастасия Трегубова

Вот уже который год в великом противостоянии автомобильных кузовов лидирует именно седан. За прошлый год, к примеру, такой вариант исполнения предпочли 37% российских автолюбителей. Практичный хэтчбек на втором месте — его выбирают 29% покупателей. Ну и, конечно же, не стихают войны на автомобильных форумах: какой тип кузова лучше.

Самое распространенное мнение сторонников хэтчбека: "Седан -— это не самый удобный кузов в повседневной эксплуатации, его выбирают те, кто хочется "казаться", а не "быть". К тому же он стоит чуть дешевле — вот и весь секрет его популярности. Вы пробовали парковаться на седане? Без парктроников, камер и прочих ассистентов сдавать задом на нем намного сложнее, да и обзор назад хуже".

"Седановоды" тут же оскорбленно вскидываются и парируют: "Столько людей хочет практичный хэтчбек и доказывает, что им нужна практичность? Да, они правы на все 100% — хэтчбек практичнее седана. Вот только Mazda 3 — это не практичный автомобиль, особенно с его клиренсом и передним свесом. Он всем внешним видом показывает: я не Lada Largus, и не нужно возить картошку в моем багажнике! Это городской автомобиль для ежедневной эксплуатации, и кроме пакетов с продуктами и спортивными сумками в спортзал ничего перевозить не нужно. Если нужен практичный автомобиль, покупайте кроссовер, а седан от Mazda оставьте в покое!"

Mazda 3. Фото: Анастасия Трегубова

От себя добавлю, что любители кроссоверов не отстают — их доля рынка 25%. Но мы слегка отвлеклись.

Мне самой непонятен основной аргумент в защиту хэтчбеков, мол, он очень практичный. Самый практичный кузов у легковых автомобилей — что ни говори, все же универсал. Но россияне, в отличие от тех же немцев, "сараи" не жалуют — их доля всего лишь 10%.

Если хотите узнать мое мнение, Mazda 3 в кузове хэтчбек имеет все шансы побить Mazda-седан, даже невзирая на традиционную приязнь россиян к последнему типу кузова. Японские дизайнеры сделали все возможное, чтобы и "хэтч" смотрелся очень прилично.

Анастасия Трегубова