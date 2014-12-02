Сергей Собянин поручил разработать схему размещения автосервисов

Сергей Собянин поручил разработать схему размещения автосервисов и шиномонтажей. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"У нас идет процесс наведения порядка с мелкорозничной торговлей, в том числе и с мелкими сервисами и объектами шиномонтажа. Ко мне неоднократно обращались общественные организации, представители бизнеса, с предложением о том, что нужно этот процесс урегулировать на системной основе: не просто убирать предприятия, у которых истек срок использования земли или разрешение, но и создать такую систему, которая бы позволяла заместить эти предприятия другими, более современными, более экологичными", - сказал Сергей Собянин.

Однако он добавил, что это необходимо сделать таким образом, чтобы в районах сноса этих автосервисов появлялись новые, более современные предприятия. По его словам, для этого нужно не просто убирать сервисы, а проработать схему их размещения.

"Нужно разработать территориальную схему, вместе с бизнесом переговорить, посоветоваться, посмотреть, насколько эти услуги востребованы в том или ином районе, и из этого уже двигаться дальше", - заявил мэр. Предполагается, что после утверждения схемы земельные участки для размещения автосервисов и шиномонтажей будут выставлены на открытые торги.

Напомним, в 2013 году московские власти опубликовали полный перечень из 724 объектов, подлежащих сносу как самострой. Больше всего объектов было выявлено в Северо-Восточном, Северном и Юго-Восточном округах. В Центральном округе выявили 74 постройки. В сентябре 2014 года в суды были направлены материалы по 20 незаконным мансардам в ЦАО.

В 2014 году уже снесли автомойку на Котельнической набережной, которая была признана самостроем, поскольку договор аренды земельного участка не продлялся несколько лет. Вместо сборно-разборной легкой конструкции арендаторы возвели на участке капитальную постройку. Кроме того, по решению Арбитражного суда была ликвидирована заправочная станция в Мещанском районе на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова.