02 ноября 2012, 18:57

Традиционные пятничные заторы образовались в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва в пятницу вечером по традиции встала в пробках. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает загруженность дорог в 8 баллов из 10 возможных.

Стоит почти весь центр города: Бульварное и Садовое кольца, Тверская улица, Большая Лубянка, Сретенка и Охотный ряд. Сложно проехать по Ленинскому и Лермонтовскому проспектах и Проспекту Мира.

Водители испытывают трудности и на Третьем транспортном кольце.

Затруднения в движении наблюдаются и на вылетых магистралях – шоссе Энтузиастов, Новорязанском и Ленинградском шоссе.

