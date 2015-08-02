В столице утилизируют 3 тысячи брошенных машин

3 тысячи брошенных машин в Москве отправят под пресс, сообщает телеканал "Москва 24".

Владельцы транспортных средств так и не объявились, после чего машины были признаны брошенными. Напомним, в городе действует программа утилизации бесхозных автомобилей, город от них планируют избавить полностью.

Сначала брошенную машину обклеивают предупреждениями: владелец должен либо убрать авто, либо привести его в приличный вид. На это дается две недели, потом приедет эвакуатор.

По словам ведущего специалиста по транспорту префектуры ЮЗАО Боруха Абрамова, при предоставлении документов собственник может в круглосуточном режиме на стоянке получить авто обратно.

Главные "поставщики" для стоянок брошенных авто – Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный и Северо-Западный округа Москвы.

Меньше всего брошенных машин, судя по статистике, в центре и Зеленограде. На автохлам во дворе любой человек может пожаловаться по интернету. Для этого нужно на портале "Наш город" нажать кнопку "сообщить о проблеме", выбрать категорию "Брошенный разукомплектованный автомобиль", отметить подходящие критерии и приложить фотографию машины.

Консультант управления промышленной переработки отходов производства и потребления департамента ЖКХ Дмитрий Беленко добавил, что после получения сведений управа в течение трех дней обязана оргназовать комиссионное обследование авто.