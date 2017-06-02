УАЗ договорился с "Россетями" о совместном производстве электромобилей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

УАЗ и компания "Россети" договорились совместными усилиями наладить выпуск электромобилей, сообщает "Газета.ру".



В пресс-службе УАЗа пояснили, что соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам PR-менеджера компании Екатерины Калинской, УАЗ и "Россети" отныне намерены содействовать друг другу в разработке перспективных направлений техники, включая электромобили.