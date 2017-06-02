Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 17:00

Транспорт

УАЗ договорился с "Россетями" о совместном производстве электромобилей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

УАЗ и компания "Россети" договорились совместными усилиями наладить выпуск электромобилей, сообщает "Газета.ру".


В пресс-службе УАЗа пояснили, что соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам PR-менеджера компании Екатерины Калинской, УАЗ и "Россети" отныне намерены содействовать друг другу в разработке перспективных направлений техники, включая электромобили.

Ранее сообщалось, что автомобиль "УАЗ - 452", прозванный в России "буханкой", приобрел известный американский актер, лауреат двух премий "Оскар" Том Хэнкс. На новом авто актер отправился в путешествие по Европе.

Своими впечатлениями Хэнкс поделился в Instagram, рассказав, что остался доволен покупкой. В шуточных комментариях к этому посту россияне посоветовали актеру приобрести еще парочку таких машин.

