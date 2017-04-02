Взаимный игнор: столичные водители и пешеходы никак не найдут общий язык

Столичные водители и пешеходы никак не найдут общий язык, сообщает телеканал "Москва 24".

Водители автотранспорта в упор не видят "зебру", а прохожие перебегают дорогу там, где им вздумается. В результате такой взаимный игнор часто приводит к трагическим последствиям.

Мать одного из пострадавших на дороге школьников Екатерина Шахова рассказала, что водитель сбил ее ребенка и покинул место аварии после того, как школьник скатился с капота. Из за сотрясения мозга ее сын не помнит, как случилась авария.

В правительстве уже который год бьются над тем, чтобы снизить количество пострадавших и погибших в ДТП людей. Со временем статистика исправляется в лучшую сторону, но все еще далека от совершенства.

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Сейчас депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание за наезд на пешехода. Среди инициатив было и изъятие автотранспорта у злостных нарушителей, и запрет переходить дорогу в наушниках и со смартфоном, и восстановление балльной системы штрафов, и даже выселение нарушителей из столицы.

По мнению начальника штаба отдельного батальона ДПС ГИБДД по ВАО Александра Клеванского, в России уже создано довольно жесткое законодательство в отношении лихачей и автохамов – за наезд на пешехода предусмотрен административный арест до 15 суток с лишением прав на год, а если человек в результате аварии погиб или тяжело пострадал, то и вовсе – можно сесть в тюрьму.

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Тем не менее, виноваты в таких авариях оказываются и сами пешеходы – кому-то банально лень переходить по "зебре" и посмотреть по сторонам, а кто-то спешит по важным делам не задумываясь о том, к каким последствиям может привести такая торопливость.

Депутат Мосгордумы Инна Святенко отмечает, что в столице постепенно решают одну из самых важных задач на дорогах – развести потоки пешеходов и водителей. Для этого в городе строятся подземные и надземные переходы.

Автоэксперты же считают, что помочь может уравнивание в правах – если штрафы за нарушение ПДД для пешеходов уравнять с водительскими, то и аварий станет меньше.