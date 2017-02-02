Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль года"

Фото: audi.ru
Организаторы престижного конкурса World Car of the Year опубликовали список моделей, которые вошли в финал, сообщает издание Auto Express.
По числу представленных моделей в финале лидируют Германия, Япония и Великобритания.
Итоги конкурса подведут 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Решение примет жюри, в котором 75 экспертов из десяток стран со всего мира, в том числе и из России.
|Автомобиль года в мире
|Audi A5/S5 Coupe
|Audi Q2
|Audi Q5
|Fiat/Abarth 124 Spider
|Honda Civic
|Jaguar F-Pace
|Mazda CX-9
|Skoda Kodiaq
|Toyota C-HR
|Volkswagen Tiguan
Претенденты на звание World Car of the Year
В категории "Городской автомобиль года" за победу будут соревноваться BMW i3 (94Ah), Citroen C3, Ford Ka+, Smart Cabriolet и Suzuki Ignis.
В категории машин класса премиум лидером назначат одного из списка, в котором представлены Bentley Bentayga, BMW 5 серии, Genesis G90, Mercedes-Benz E-class и Volvo S90.