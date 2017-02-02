Форма поиска по сайту

02 февраля 2017, 18:10

Транспорт

Объявлены финалисты конкурса "Автомобиль года"

Фото: audi.ru

Организаторы престижного конкурса World Car of the Year опубликовали список моделей, которые вошли в финал, сообщает издание Auto Express.

По числу представленных моделей в финале лидируют Германия, Япония и Великобритания.

Итоги конкурса подведут 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Решение примет жюри, в котором 75 экспертов из десяток стран со всего мира, в том числе и из России.

Автомобиль года в мире
Audi A5/S5 Coupe
Audi Q2
Audi Q5
Fiat/Abarth 124 Spider
Honda Civic
Jaguar F-Pace
Mazda CX-9
Skoda Kodiaq
Toyota C-HR
Volkswagen Tiguan

Претенденты на звание World Car of the Year

В категории "Городской автомобиль года" за победу будут соревноваться BMW i3 (94Ah), Citroen C3, Ford Ka+, Smart Cabriolet и Suzuki Ignis.

В категории машин класса премиум лидером назначат одного из списка, в котором представлены Bentley Bentayga, BMW 5 серии, Genesis G90, Mercedes-Benz E-class и Volvo S90.

