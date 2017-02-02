Возможность оформить полис КАСКО онлайн появилась на портале "Автокод"

Услуга оформления полиса КАСКО онлайн появилась на портале "Автокод", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Она доступна владельцам зарегистрированных в Москве и области легковых авто.

Специальный калькулятор позволит рассчитать стоимость КАСКО. Водители также смогут сравнить условия, которые предлагают различные компании, рассказали в департаменте информационных технологий.

Стоимость продления полиса можно рассчитать с учетом индивидуальных скидок, которые предоставляют компании. Они учитывают страховую историю. Пока сервис сотрудничает с четырьмя страховыми компаниями. В марте пользователи смогут выбрать уже из 10 страховщиков. Полис могут рассчитать только автовладельцы, использующие машину для личных нужд.

Расчет и сравнение предложений станут доступны после заполнения специальной формы. Там нужно указать марку, модель, мощность и год выпуска автомобиля. Потребуется внести примерную стоимость машины и зафиксированную в ПТС дату начала использования. Калькулятор попросит также данные о типе руля, привода, двигателя, коробки передач и другое (полный список смотрите на сайте).

Затем система подберет предложения от страховых компаний. Там будет указана информация о том, какие риски покрывает страховка, а также услуги и выплаты на замену и ремонт деталей, которые включает полис. Если полис предусматривает франшизу, то ее размер отобразится в предложении.

Если имеющиеся на портале полисы заинтересуют пользователя, то он сможет подать заявку онлайн и оплатить услугу. После этого сотрудники страховщика осмотрят авто и доставят страховку.