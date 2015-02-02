Toyota отзовет из России более 100 тысяч автомобилей Camry

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Японский автопроизводитель Toyota объявил об отзыве 101,3 тысяч автомобилей Camry, реализованных в России с 10 мая 2011 года по настоящее время, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Автомобили решено отозвать в связи с вероятностью повреждения установочным оборудованием резинового пыльника шаровой опоры на заводе-поставщике. "Повреждение пыльника может привести к вытеканию смазки, что может вызвать преждевременный износ и возникновение повышенного зазора в деталях шаровой опоры, - пояснили в пресс-службе ведомства. - При длительной эксплуатации автомобиля в таком состоянии существует вероятность отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака".

В сообщении отмечается, что дилеры и партнеры Toyota уведомят по почте и по телефону владельцев попадающих под отзыв автомобилей о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр. Владельцы автомобилей могут и самостоятельно определить на официальном сайте производителя, попадает ли их автомобиль под отзыв, и записаться на проведение сервиса.

В Росстандарте подчеркнули, что проверка автомобилей и замена шаровых опор будет осуществляться бесплатно.

Ранее сообщалось об отзыве с российского рынка 787 автомобилей модели Toyota Highlander, реализованных с 20 июня по 30 сентября 2014 года. Причиной проведения кампании стала вероятность утечки топлива из рампы. По мнению специалистов, дефект мог возникнуть из-за нарушения технологии во время сварки.

Напомним, в начале года автопроизводитель Toyota поднял цены в России на автомобили, произведенные в январе 2015 года, на 20 процентов. Повышение коснулось всего модельного ряда, за исключением внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в стартовой комплектации. О повышении цен в январе также объявила компания BMW: ценники на весь модельный ряд в России выросли на 2-6,5 процентов.