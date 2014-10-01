Новые правила утилизации брошенных автомобилей вступили в силу

"Утро": В столице вступают в силу новые правила утилизации старых авто

С 1 октября в столице вступили в силу новые правила утилизации брошенных автомобилей. В документе прописано, какую именно машину можно считать оставленной владельцем, передает телеканал "Москва 24".

Так, брошенной машиной считается транспортное средство, которое создает помехи для благоустройства города. Подобные автомобили могут быть или разукомплектованными, или такими, от которых просто отказались владельцы.

"Разукомплектованным транспортным средством признается то, у которого отсутствует один из элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси или привод", - поясняется в постановлении.

При этом отвечать за перемещение, временное хранение и утилизацию авто будет ГБУ "Автомобильные дороги" соответствующего административного округа. В Новой Москве эти функции возложили на ГБУ "Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО".

Управы проведут обследование брошенных машин и разыщут их владельцев. Сообщить об автохламе может любой москвич на портале "Наш город".

Помимо этого, теперь обозначены и требования для стоянок, на которых будут временно храниться брошенные автомобили. Они должны быть оборудованы ограждением, освещением, находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Напомним, ранее издание M24.ru сообщало, что столичные власти начнут продавать невостребованные машины со штрафстоянок.

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) передаст приставам для выставления на торги невостребованные автомобили, занимающие место на штрафстоянках. Там, в основном, скапливается автохлам, хотя изредка попадаются вполне целые автомобили Mercedes, BMW, Renault, Opel и т.д.

Ранее в АМПП сообщали, что невостребованным признается находящийся на штрафстоянке автомобиль, за которым владелец не обращается более семи дней. Прежде чем начать процедуру реализации машины, юристы АМПП должны будут отправить собственнику напоминание о том, что авто находится на штрафстоянке и его необходимо забрать, оплатив хранение и перемещение.

Если хозяин не объявился или он неплательщик, который не хочет отдавать долг, то дело передается в суд, а после судебным приставам.