Начало призыва, ОСАГО и интеллектуальные права: что изменилось с 1 октября

С 1 октября в Москве началась призывная кампания, кроме того, вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, касающиеся защиты интеллектуальных прав. Автолюбителей порадуют увеличением в три раза выплат по ОСАГО, а на западе и юго-западе столицы отменят два автобусных маршрута. Как изменится жизнь москвичей в новом месяце, читайте в материале M24.ru.

Начало призывной кампании

1 октября начнется осенняя призывная кампания. Правила призыва не изменились. На службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которых признают годными по состоянию здоровья. Срок службы остается прежним - один год.

Специалисты отмечают, что за последнее время повысился образовательный статус призывников - многие хотят служить после института - таких более 20%.

Первого числа вместе со стартом кампании откроют и "горячую линию" по вопросам призыва.

Выплаты ОСАГО вырастут в три раза

С 1 октября выплаты по ОСАГО за поврежденный автомобиль вырастут в три раза. Согласно новому закону, за поврежденный автомобиль можно будет получить до 400 тысяч рублей (было – 120 тысяч рублей). А с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей (было – 160 тысяч).

Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов отметил, что такие суммы за разбитый автомобиль полагаются потерпевшим, а не виновникам аварии.

Те, у кого уже есть ОСАГО, с 1 октября смогут его переоформить. Для этого автовладельцам придется заплатить сумму в размере 23% от стоимости полиса. Порватов также добавил, что из-за увеличения выплат с 1 октября должна повыситься стоимость самого ОСАГО.

Кроме того, с начала октября снижается с 80% до 50% уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении размера выплат на ремонт машины.

Поправки уточняют и нормы об оформлении аварии без инспекторов ДПС: максимальный размер выплат для таких случаев увеличивается с 25 тысяч рублей до 50 тысяч (в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 400 тысяч). Также договор ОСАГО можно будет заключать в виде электронного документа.

Отмена двух автобусных маршрутов на западе и юго-западе столицы

С 1 октября "Мосгортранс" прекращает обслуживание двух автобусных маршрутов. Отменяются маршрут №965 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" – ТК "Битца" и "К-Раута" и пригородный маршрут №139 "Метро "Филевский парк" – Платформа "Трехгорка".

Кроме того, изменится маршрут автобуса № 818. С завтрашнего дня автобус следует от Международного университета до метро "Славянский бульвар" и затем к метро "Филевский парк". Также отменяется заезд к Беловежской улице и движение от Минской улицы до Киевского вокзала.

Новые правила защиты интеллектуальных прав

Поправки практически во все главы четвертой части Гражданского кодекса, которые регулируют права в интеллектуальной сфере, были приняты еще в марте этого года, однако вступят в силу только с 1 октября. Основным нововведением является расширение круга лиц, имеющих право на вознаграждение, если созданное ими произведение прозвучало публично. Так, если раньше вознаграждение за исполнение музыкального произведения получал только композитор, то теперь на компенсацию может рассчитывать и автор слов.

Однако у автора есть возможность "подарить" свое произведение всему миру. Правообладатель может сделать заявление о предоставлении любым лицам права безвозмездно использовать результат своей интеллектуальной деятельности на определенных условиях и в течение указанного им времени.

Кроме того, поправки вносят изменения в части свободного использования библиотеками различных произведений. Так, теперь библиотеки смогут копировать произведения, которые не переиздавались 10 и более лет.

Зоопарк будет закрываться на час раньше

С 1 октября зоопарк будет закрываться на час раньше - до 18.00. При этом вход в зоопарк закроют уже в 17.00.

Кассы "Экзотариума" будут открыты до 16.30, а выставки рептилий - до 16.00. Также изменяется режим работы площадки общения в Детском зоопарке: с октября она открыта с 12.00 до 14.00.

Кроме того, из-за реконструкции с 1 октября будет ограничено движение по Новой территории - от Переходного моста до вольера Полярный мир.

Перевод стрелок

К слову, зоопарк изменит часы работы из-за сокращения светового дня. Однако уже в конце октября день станет на час дольше.

26 октября 2014 года Россия перейдет на зимнее время. Стрелки переведут один раз, при этом перехода на летнее время больше не будет. Московское время станет соответствовать третьему часовому поясу в национальной шкале времени UTC(SU)+3.

Это означает, что вместо 9 часовых зон, которые были установлены в 2011 году, возникнет 11. 26 октября в 2.00 в большинстве регионов России часы будут переведены на час назад. Таким образом, в стране будет позднее светать и позднее темнеть.

Зимнее и летнее время было отменено летом 2011 года по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. Соответствующее предложение поддержали 73 процента россиян. В результате российское время на два часа опережает астрономическое.