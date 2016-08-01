На портале "Автокод" разместили информацию о пробеге подержанных машин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На портале "Автокод" теперь можно узнать сколько километров проехал поддержанный автомобиль. Информацию о пробеге можно получить с помощью VIN-номера или госномера и номера свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщает mos.ru.

В настоящее время на портале представлена информация о пробеге более чем 100 тысяч автомобилей. Всего же с помощью сайта можно узнать автоисторию нескольких миллионов машин, зарегистрированных в Московском регионе.

Все данные сервис получает из федеральных и столичных баз ГИБДД и МВД, а также от страховых компаний. Пользователи могут узнать, сколько владельцев было у транспортного средства, попадало ли оно в ДТП с повреждениями, есть ли ограничения на сделки с автомобилем и каков срок действия документов на него.

В истории авто также записано, обращались ли прежние владельцы в страховую компанию, сколько штрафов и административных нарушений было связано с авто и использовалась ли машина в коммерческих целях.

Проверка истории машины – один из самых востребованных сервисов портала "Автокод". С момента запуска портала весной 2014 года пользователи обратились к этому сервису свыше 6,3 миллиона раз. По числу запросов получение автоистории опережает только проверка штрафов – за два года было зафиксировано более 9,1 миллиона запросов.