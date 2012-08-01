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Политика

01 августа 2012, 18:49

Легковые авто с пассажирами могут пустить на выделенные полосы

автомобили выделенные полосы трафик власть

ИТАР-ТАСС

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который приравнивает легковой автомобиль с пассажирами к общественному маршрутному транспорту и позволяет ездить и останавливаться на выделенных полосах, передает РИА Новости.

По мнению авторов документа, анализ международного опыта использования автодорог в разное время суток с разным количеством пассажиров показал, что подобная практика существует и зарекомендовала себя с положительной стороны.

Принятие закона позволит сократить число транспортных средств на дорогах и поможет в борьбе с пробками, так как люди будут не в одиночку добираться до места работы, а будут стараться объединиться, чтобы без заторов проехать по спецполосе на законных основаниях, считают депутаты.

Чтобы избежать штрафов за незаконную езду по "выделенке", предлагается ввести специальный знак, который будут распознавать видеокамеры, например, в виде желтого квадрата или флажка на лобовом стекле.

Во избежание злоупотреблений со стороны водителей, которые будут вешать спецзнак, но при этом ездить по выделенной полосе в одиночку или с одним пассажиром, можно установить штраф уже не в 1 тыс. 500 рублей, а в размере 5 тыс. рублей.

В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 1 января 2013 года.

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