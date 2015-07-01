Для начинающих водителей открыли бесплатную горячую линию

Открыта "горячая линия" помощи начинающим водителям

C сегодняшнего дня автомобилисты с водительским стажем не более четырех лет могут обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию, сообщили в пресс-службе НП "Гильдия автошкол".

По словам представителей организации, телефонную поддержку автомобилистам создали в рамках программы помощи начинающим водителям. "Программа создана для того, чтобы облегчить выпускникам автошкол период адаптации к дорожному движению: от первых самостоятельных поездок до уверенного вождения", – заявили представители гильдии.



Телефон горячей линии: 8-800-234-12-20. Совет можно будет получить семь дней в неделю, круглосуточно. Звонок бесплатный из любой точки России. Водители смогут получить:



консультацию автомеханика по любому вопросу, связанному с неисправностью транспортного средства;

консультацию экспертов автошкол по правилам дорожного движения;

консультацию автоюриста по заполнению документов на месте ДТП, в том числе "Европротокола";



консультацию по решению спорных вопросов с сотрудниками ГИБДД;

консультацию по выбору автошколы для совершенствования теоретических знаний и практических навыков вождения.

Горячая линия позволит снизить аварийность по причине неисправности машин и повысить юридическую грамотность молодых водителей.



"Хочется отметить, что по нашей статистике порядка 20 процентов неисправностей автомобиля удается решить по телефону, следуя инструкциям автомеханика. Со временем в рамках данной программы мы планируем выпустить курс обучающих видеоматериалов, которые позволят выпускникам автошкол больше узнать об особенностях эксплуатации и управления автомобилями с различными типами привода, КПП и двигателя", – добавил гендиректор Русского АвтоМотоКлуба, организации-партнера проекта, Константин Алексеев.

Отметим, что недавно МВД также предложило помочь молодым автомобилистам адаптироваться на дорогах. В частности, по мнению полицейских, им следует запретить ездить на загородных дорогах со скоростью больше 70 км/час.

Кроме того, в предложенном МВД законопроекте есть другие ограничения для выпускников автошкол. Молодым водителям нельзя будет перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также буксировать другие машины. А неопытным мотоциклистам запретят перевозить пассажиров.