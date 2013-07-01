Все свое беру с собой: как перевезти автомобиль в другой город

Довезти машину из Москвы в Петербург можно за шесть тысяч рублей

С 1 июля РЖД ввело новую услугу – отныне, отправляясь из Москвы в Санкт-Петербург на поезде, можно взять с собой автомобиль. Как машины и другие крупногабаритные вещи путешествуют по миру со своими хозяевами – в материале M24.ru.

С 1 июля с Ленинградского вокзала начинают ходить поезда со специальными вагонами для перевозки автомобилей. Пока новшество касается только маршрута Москва – Санкт-Петербург, а перевезти машину можно только на поезде, который отправляется в ночное время. А что делать, если автомобиль или другую крупногабаритную вещь надо перевезти не из Москвы в Санкт-Петербург, а в другой город, или в другую страну?

На сегодняшний день существует достаточно большое количество способов транспортировки легковых автомобилей из одного города России в другой. Пожалуй, наиболее распространенным являются железнодорожные перевозки. Прежде всего, потому что в России развит железнодорожный транспорт, и на поезде можно добраться практически до любого города страны, где можно ездить на машине.

Фото: ИТАР-ТАСС

Чаще всего машины перевозят в специальном контейнере, который защищает их от механического воздействия, дождя, снега и других неприятных погодных и не только явлений. Кроме того, можно защитить автомобиль специальной сеткой – этот способ используется при транспортировке на близкие расстояния.

Для перевозки, как правило, требуется предоставить паспорт автомобиля, свидетельство о его регистрации или договор купли-продажи, а также паспорт владельца машины. Кроме того, груз можно застраховать.

Корреспондент "Москва 24" рассказывает об услуге "Автокупе"

Что касается стоимости, то она зависит как от выбранного способа, так и от расстояния. Самыми дорогими являются железнодорожные перевозки по маршруту Москва-Владивосток. Перевозка легкового автомобиля по этому маршруту обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Кстати, маршрут Москва – Красноярск в два раза дешевле. Из столицы до Новосибирска автомобиль можно довезти за 35 тысяч рублей. Отметим, что география железнодорожных перевозок охватывает почти всю территорию России – исключая некоторые регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Поезд Москва - Санкт-Петербург стал не первым пассажирским составом, где разрешена перевозка машин. Еще с прошлого года такая возможность существует у тех, кто едет на поезде в Хельсинки. Билет на пассажирский поезд "Лев Толстой" стоит от 4 735 рублей, за провоз машины придется заплатить около 18 тысяч рублей. При этом время в пути в поезде выйдет около 14 часов.

При самостоятельном путешествии до Хельсинки на автомобиле придется потратить на топливо около 5 тысяч рублей и купить Green Card для автомобиля — аналог ОСАГО за рубежом. В зависимости от дня недели и времени суток автолюбитель потратит на перегон от 14 часов.

Весьма популярна и перевозка машин и крупногабаритных грузов автомобильным транспортом. Здесь расчет цены зависит от габаритов автомобиля и его стоимости или же от типа вещи, ее размера и стоимости. Так, стоимость перевозки автомобиля марки Opel из Москвы в Красноярск составит около 17 тысяч рублей. Для перевозки необходимо обратиться в одну из логистических компаний. Существует даже возможность оформить предварительный заказ. А вот до Магадана автомобиль довезут за 110 тысяч рублей.

Фото: ИТАР-ТАСС

При перевозке автомобиля подобным способом в обязательном порядке оформляется доверенность и акт приема-передачи транспортного средства.

Авиаперевозка крупногабаритных грузов – самый быстрый, но и самый дорогой способ транспортировки. Обычно она используется, когда доставка груза должна быть осуществлена в сжатые сроки и, зачастую при международных перевозках. При перевозке подобного груза требуется обязательно обратиться в таможенные органы, чтобы узнать размер обязательного платежа. Он зависит от стоимости и характера груза. Существует два способа перевозки – несопровождаемым багажом и пересылкой.

Как правило, перевозка через границу производится в контейнерах.

В случае, если время не играет особой роли, то альтернативой грузовых авиаперевозок являются международные морские контейнерные перевозки, которые по цене ниже всех остальных вариантов транспортировки.

Отметим, что в Сети существует большое количество сайтов, созданных как для оказания услуг по перевозке, так и для информирования об условиях видов перевозок и их стоимости в разные уголки планеты.



Фото: ИТАР-ТАСС

Как за границей

В Европе перевозка автомобилей в одном поезде с их владельцами давно уже вошла в привычку. Единственным минусом подобного мероприятия является дороговизна перевозки.

Из Германии можно уехать в одном поезде со своим автомобилем в соседние страны – Францию, Италию, Австрию. Заявка может оформляться в режиме онлайн на сайте Deutsche Bahn. Стоимость поездки зависит от габаритов и цены автомобиля и дальности маршрута. Среднестатистический счет по услугам перевозки составляет примерно 550-600 евро. Кроме того, предусмотрена и достаточно большая скидочная программа, позволяющая уменьшить стоимость перевозки.

Во Франции существует сайт, аналогичный немецкому Deutsche Bahn, правда заполнить анкету и оплатить перевозку в режиме онлайн не получится – необходимо будет позвонить оператору.

Цена перевозки примерно в два раза ниже, чем в Германии, правда и количество маршрутов, а также их протяженность – заметно меньше.

В Финляндии перевозка осуществляется ночными поездами, (точь-в-точь, как предложение РЖД перевозить автомобили из Москвы в Санкт-Петербург) и стоит, в среднем, около 600-700 евро.

В Испании большая часть грузоперевозок осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Василий Макагонов