Квартира и машина: помогут ли россиянам новые льготы по автокредитам и ипотеке

ТАСС/Пресс-служба компании ООО "Фольксваген Груп Рус"

В марте начала работать государственная программа выдачи льготных ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройках, а с 1 апреля на рынке появятся еще и субсидированные кредиты на приобретение автомобиля. Поможет ли новая мера стимулирования спроса сделать железных коней и жилые квадратные метры доступней для россиян, рассуждает экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков.

Если мы говорим о жилищной программе, то на нее подписались почти все банки из отечественного списка топ-10. Напомню основные параметры данной программы: при покупке квартиры в новостройке (и только в ней!) ставка по ипотечному кредиту составит 12 процентов годовых. Однако обязателен первый взнос – не менее 20 процентов от стоимости квартиры. Максимально возможная сумма кредита для Москвы и Московской области определена на уровне 8 млн рублей.

Если кто еще не в курсе, то я – ипотечник. И каждый месяц отдаю одному российскому банку 65 тысяч российских денег. В самом худшем случае я буду делать это еще 15 лет. Ставка моя по ипотеке – 11,9 процента. И получил я этот кредит еще летом прошлого года, успев на последние дни акции, запущенной банком. И я считаю, что мне очень повезло. Учитывая тот факт, что реальные ипотечные ставки сейчас взлетели до 15–18 процентов. Но если говорить откровенно и сравнить нашу ставку с ипотекой в США, Европе или Японии (от двух до восьми процентов в зависимости от страны), то наши ставки не просто кредитная кабала, а, скорее, садомазохистское рабство.

Получается, что максимальная стоимость квартиры в новостройке, на которую вы можете претендовать, – это 10 миллионов рублей, из которых 2 миллиона первоначального взноса. Но если вы пойдете по верхней планке, то будьте мужчиной и в течение 15 лет каждый месяц отдавайте банку 96 тысяч рублей. Если вы не просто мужчина, а самый натуральный самец человека, то ваш выбор – 10 лет и ежемесячный платеж 114 тысяч рублей. Если же без шуток, то найти новостройку под эти параметры не составит труда. Другой разговор, что эти варианты – на 90 процентов новостройки за МКАД, и в 80 процентах случаев без личного автомобиля туда попасть будет сложно. Лично я люблю Химкинское направление, здесь можно найти вариант в диапазоне от 4 до 10 миллионов рублей в зависимости от метража. Дешевле в основном только панельные дома.

Но не могу упомянуть еще один подводный камень: хотя многие банки и подписались на льготную ставку, сделали они это по-разному. Согласно исследованию портала Moneymatika, лидерами "состязаний ставок" на сегодня являются Газпромбанк – 11,5 процента, а также банк "Открытие" – 11,55 процента. Но с последним не все так однозначно. Для получения этой низкой ставки нужно оформить кредит на пять лет с первоначальным взносом более 50 процентов и с обязательно уплатой специальной комиссии под названием "плата за снижение процентной ставки" в размере трех процентов. Для справки – например, от 8 млн рублей кредита это составит 240 тысяч. При несоблюдении этих условий ставка повышается.

В общем, если у вас есть деньги, вам нужна квартира, а также присутствуют стальные печень и нервы, то добро пожаловать в наш клуб ипотечников с двузначной ставкой. Это стоит того по двум причинам. Во-первых – возможное улучшение жилищных условий. А второе – тот самый момент, когда вы можете посмотреть в глаза супруге и сказать ей три самых важных слова: "Я выплатил ипотеку!" Это незабываемое чувство. Поверьте, я уже так делал.

Константин Цыганков рассказал о программе льготного автокредитования

Если вы не успели обновить свой автопарк в 2014 году и взять кредит на покупку машины по вменяемым ставкам, то тогда пришел ваш звездный час. С 1 апреля стартует очередная программа поддержки отечественного автопрома, которая позволяет получить льготный кредит на покупку автомобиля. Смотрите, в январе средняя ставка по автокредиту была 23 процента. Льготный кредит от государства дает нам возможность получит кредит по ставке, которая рассчитывается следующим образом: ставка банка минус две трети ключевой ставки ЦБ. Сейчас ключевая ставка ЦБ – 14 процентов. Если банк предлагает вам кредит под, скажем, 21 процент, то по льготе вы можете рассчитывать на ставку 11,7 процента. Данное предложение будет действовать до конца года, но распространяется оно только на новые машины, произведенные в 2015 году. При этом стоимость автомобиля не должна превышать 1 миллион рублей (при массе не более 3,5 тонн). Срок кредита – три года, и первоначальный взнос не менее 30 процентов. И да, этот автомобиль должен быть произведен на территории России.

Что же мы сможем купить на эти деньги? Во-первых, любую модель Lada, в том числе и ожидаемую модель Vesta или популярную Granta. Самые популярные бюджетные модели Hyundai Solaris, Kia New Rio, Renault Logan, Duster и даже модель D-класса Skoda Octavia, пускай и в минимальной комплектации. Если нормально подбирать конфигурацию, то и Nissan Qashqai c Ford Focus попадают в рамки данной программы.

Правительство страны рассчитывает, что число проданных автомобилей в рамках данной программы составит примерно 200 тысяч штук. При этом только за счет НДС государство может заработать почти 26 миллиардов. Если вспомнить опыт прошлых программ, то с большой долей вероятности можно предполагать успех и сейчас. Правда, есть нюанс. Когда работали прошлые программы, у потребителя были лишние деньги, чтобы купить автомобиль. Сейчас денег объективно стало меньше, жизнь дороже и покупка нового автомобиля вполне может отойти на второй и даже третий план.