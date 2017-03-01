Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2017, 14:05

Транспорт

Tesla откроет представительства в России

Фото: ТАСС/Michael Probst/AP

Производитель электромобилей Tesla откроет представительства в России, сообщает "Коммерсант".

Компания уже ищет помещения под собственный офис, шоу-рум и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Среди площадок рассматриваются торговые центры "Времена года" и "Атриум".

На сегодняшний день в России нет официальных сервисных центров и станций зарядки для Tesla. Автовладельцы чаще всего обустраивают зарядные станции в своих загородных домах.

Продажи электромобилей Tesla на российском рынке упали наполовину с начала года. Среди российских регионов по продажам лидируют Москва и Московская область.

В то же время, по данным экспертов, в России по популярности среди электрокаров Tesla оставила далеко позади другие автомобили. Продажи американского концерна составляют более 40 процентов от общего отечественного рынка электромобилей.

Стоимость автомобилей Tesla в России сейчас начинается от четырех миллионов рублей.

автомобили электрокары представительства

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика