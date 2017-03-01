Фото: ТАСС/Michael Probst/AP
Производитель электромобилей Tesla откроет представительства в России, сообщает "Коммерсант".
Компания уже ищет помещения под собственный офис, шоу-рум и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Среди площадок рассматриваются торговые центры "Времена года" и "Атриум".
На сегодняшний день в России нет официальных сервисных центров и станций зарядки для Tesla. Автовладельцы чаще всего обустраивают зарядные станции в своих загородных домах.
В то же время, по данным экспертов, в России по популярности среди электрокаров Tesla оставила далеко позади другие автомобили. Продажи американского концерна составляют более 40 процентов от общего отечественного рынка электромобилей.
Стоимость автомобилей Tesla в России сейчас начинается от четырех миллионов рублей.