Фото: ТАСС/Michael Probst/AP

Производитель электромобилей Tesla откроет представительства в России, сообщает "Коммерсант".

Компания уже ищет помещения под собственный офис, шоу-рум и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Среди площадок рассматриваются торговые центры "Времена года" и "Атриум".

На сегодняшний день в России нет официальных сервисных центров и станций зарядки для Tesla. Автовладельцы чаще всего обустраивают зарядные станции в своих загородных домах.