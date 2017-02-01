Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 19:54

Транспорт

Водитель иномарки скрылся от полицейских при проверке документов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Водитель BMW X6 скрылся от сотрудников ДПС в ходе проверки документов на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Егерская в районе дома № 5. Сотрудники полиции остановили машину для проверки документов, однако водитель скрылся с места, совершив при этом столкновение со служебным автомобилем.

Для его остановки сотрудники полиции применили табельное оружие, стреляя по колесам. После этого в городе ввели план "Перехват". Как сообщает ТАСС, позднее водитель иномарки сам явился в правоохранительные органы.

автомобили полиция документы следствие план Перехват

