Возле станции метро "Кунцевская" построят диспетчерский пункт для автобусов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Возле станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии метро планируется построить здание диспетчерской для обслуживания автобусного экспресс-маршрута, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Здание площадью около 600 квадратных метров расположится между улицами Малая Филевская и Кастанаевская. Оно будет состоять двух отдельно стоящих блоков, объединенных на уровне второго этажа. В нем откроют столовую, комнату отдыха и небольшую ремонтную мастерскую для автобусов. Построить диспетчерскую должны за полгода.

Напомним, в Москве началась разработка концепции объединенного диспетчерского центра общественного транспорта города. Там будут сконцентрированы на одной площадке диспетчеры всех линий московского метро: электромеханические службы, связисты – все будут сидеть в одном здании. И в том числе этот центр возьмет под свой контроль и другой общественный транспорт города Москвы.

По словам начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова, подобные центры уже создавались в других странах. "В Китае и Берлине очень большой опыт создания подобных центров, и Международный союз общественного транспорта помогает нам в этой работе. Поэтому мы вплотную взаимодействуем и идем по пути интеграции всего общественного транспорта города Москвы в одну систему управления", – уточнил глава метрополитена.

Он отметил, что транспортная система такого мегаполиса, как Москва, должна работать вся без сбоев, и если сбои происходят, то надо принимать быстрые и грамотные решения, чтобы один вид транспорта заменял другой.