Фото: ТАСС

Автобус с российскими туристами попал в аварию во Вьетнаме. По предварительным данным, в результате инцидента никто серьезно не пострадал, сообщает пресс-служба МИД России.

В ДТП попали туристы компании "Пегас Туристик". Они направлялись в аэропорт Камрань города Нячанг.

Автобус опрокинулся на бок. По неподтвержденной информации, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем.

Напомним, четверо россиян погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции, еще 27 человек получили ранения.

ДТП с туристическим автобусом произошло на юго-западе Турции в четверг, в 15.30. Он перевернулся недалеко от города Денизли, по дороге из Памуккале в Анталью.

Автобус принадлежал компании Kilit Global, которая является принимающей стороной российских туроператоров Tez Tour и "Библио Глобус". В автобусе находились 64 человека, граждане России, Украины и Казахстана, а также жители Литвы