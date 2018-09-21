Гелендваген и 15 тысяч автомобилей: как развивается городской каршеринг

В середине сентября в столице заработал в тестовом режиме прокат трехколесных электроскутеров от оператора каршеринга YouDrive. Ожидается, что в следующем летнем сезоне их количество увеличится. О том, какие еще новшества ждут пользователей каршеринга, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Настоящее

На данный момент в Москве работает более 15 операторов каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", BelkaCar, "Яндекс.Драйв", Easy Ride, Carenda и другие. Весь автопарк насчитывает более 11,5 тысяч автомобилей. Арендовать авто с поминутной тарификацией могут граждане не моложе 21 года и с водительским стажем не менее двух лет. Они могут прокатиться на иномарках Kia Rio, Hyundai Solaris, Datsun, Smart и Renault.

С прошлого года к основным маркам добавили некоторые модели премиальных автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Также на улицы выпустили первую партию электрокаров BMW i3. Стоимость аренды составляет от 3 до 20 рублей в зависимости от типа автомобиля. Также у многих есть почасовые и суточные тарифы.

Будущее

В пресс-службе оператора "Делимобиль" рассказали порталу Москва 24, что до конца года планируют обновить парк: суммарно в нем будет три тысячи новых автомобилей Volkswagen Polo, которые постоянно выводятся на улицы города. Всего же к концу года в автопарке будет более пяти тысяч машин.

Кроме того, новые машины появятся и у оператора Anytime. Главной новинкой станет Mercedes-Benz G-класса, так называемый "Гелендваген". Также должна появиться одна из моделей Porshe.



Также весной этого года в городе открыли сервис проката самокатов. Сейчас такую услугу предлагают три компании: "Делисамокат", Youdrive lite и Samocat Sharing. Для самокатов есть как стационарные пункты проката, так и городские парковки, у которых можно их оставить. Весь парк самокатов трех компаний насчитывает почти три тысячи штук.



Сооснователь компании BelkaCar Екатерина Макарова сказала порталу Москва 24, что их автопарк разрастается примерно на 200 автомобилей в месяц. И к концу года должен увеличиться на 2,5 тысячи машин по сравнению с прошлым годом. Компания будет добавлять как премиальные Mercedes-Benz, так и стандартные Kia Rio.

Таким образом, общий автопарк городского каршеринга к концу года составит более 15 тысяч машин. Кроме того, в следующем году столичные власти собираются запустить городской сервис "народного" каршеринга. Его идея заключается в том, что любой автовладелец сможет сдавать свой личный автомобиль в краткосрочную аренду через общую систему.

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Для этого разработают специальное приложение, в котором будут некоторые ограничения. К примеру, если машину нужно вернуть к определенному времени, можно выставить определенный радиус для ее использования.