Гелендваген и 15 тысяч автомобилей: как развивается городской каршеринг

В середине сентября в столице заработал в тестовом режиме прокат трехколесных электроскутеров от оператора каршеринга YouDrive. Ожидается, что в следующем летнем сезоне их количество увеличится. О том, какие еще новшества ждут пользователей каршеринга, читайте в материале портала Москва 24.
Настоящее
На данный момент в Москве работает более 15 операторов каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", BelkaCar, "Яндекс.Драйв", Easy Ride, Carenda и другие. Весь автопарк насчитывает более 11,5 тысяч автомобилей. Арендовать авто с поминутной тарификацией могут граждане не моложе 21 года и с водительским стажем не менее двух лет. Они могут прокатиться на иномарках Kia Rio, Hyundai Solaris, Datsun, Smart и Renault.
С прошлого года к основным маркам добавили некоторые модели премиальных автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Также на улицы выпустили первую партию электрокаров BMW i3. Стоимость аренды составляет от 3 до 20 рублей в зависимости от типа автомобиля. Также у многих есть почасовые и суточные тарифы.
Будущее
В пресс-службе оператора "Делимобиль" рассказали порталу Москва 24, что до конца года планируют обновить парк: суммарно в нем будет три тысячи новых автомобилей Volkswagen Polo, которые постоянно выводятся на улицы города. Всего же к концу года в автопарке будет более пяти тысяч машин.
Кроме того, новые машины появятся и у оператора Anytime. Главной новинкой станет Mercedes-Benz G-класса, так называемый "Гелендваген". Также должна появиться одна из моделей Porshe.
Сооснователь компании BelkaCar Екатерина Макарова сказала порталу Москва 24, что их автопарк разрастается примерно на 200 автомобилей в месяц. И к концу года должен увеличиться на 2,5 тысячи машин по сравнению с прошлым годом. Компания будет добавлять как премиальные Mercedes-Benz, так и стандартные Kia Rio.
Таким образом, общий автопарк городского каршеринга к концу года составит более 15 тысяч машин. Кроме того, в следующем году столичные власти собираются запустить городской сервис "народного" каршеринга. Его идея заключается в том, что любой автовладелец сможет сдавать свой личный автомобиль в краткосрочную аренду через общую систему.
Для этого разработают специальное приложение, в котором будут некоторые ограничения. К примеру, если машину нужно вернуть к определенному времени, можно выставить определенный радиус для ее использования.