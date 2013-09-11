В Шереметьево открылась вертолетная площадка

В Шереметьево сегодня откроется вертолетная площадка

Вертолетная площадка открылась в Шереметьево, сообщает телеканал "Москва 24". Она предназначена для тех, кто хочет добраться из аэропорта до столицы как можно быстрее: желающим ускорить путешествие до города не придется менять передвижение по воздуху на наземное.

Предполагается, что пользоваться вертолетным транспортом, или авиатакси станут в основном бизнесмены и предприниматели. Полеты будут выполняться профессиональными летчиками, а пропускная способность вертолетной площадки составит 10-15 рейсов в день.

Напомним, что на настоящий момент в Москве уже существуют жилые комплексы с вертолетными площадками на крышах домов, кроме того, весной был открыт хелипорт на крыше "Крокуса Экспо". Планируется также строительство вертолетных площадок рядом с Каширским шоссе, около торгового центра "МЕГА Белая дача" и Мытищинского рынка.