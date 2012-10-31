Лоукостер easyJet присматривает себе второй маршрут в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Британская бюджетная авиакомпания easyJet, выигравшая тендер на право осуществлять пассажирские рейсы между Лондоном и Москвой с 2013 года, не намерена останавливаться на этом и присматривает себе второй маршрут в Россию, пишут "Известия".

По словам директора easyJet по Великобритании Пола Симмонса, компания подала в британское управление гражданской авиации заявку на маршрут Манчестер–Москва.

Сейчас на этом направлении работает компания Jet-2, но, как отметил Симмонс, она "фактически не летает". Вторая авиакомпания на маршруте только будет назначена, и на это место уже претендует easyJet.

В перспективе лоукостер рассматривает возможность полетов в Россию и из других городов. Что касается полетов на внутренних российских маршрутах, в easyJet предполагают, что компания может в будущем заинтересоваться такими перевозками.

"Мы только развиваем наш бизнес в России, фактически мы в ней не представлены. Обычно мы сначала выстраиваем работу в стране и потом расширяем бизнес, если нам это кажется привлекательным", - заявил Симмонс.

Напомним, easyJet будет летать из аэропорта Гэтвик в Домодедово. В течение первых трех лет цена билетов туда и обратно не будет превышать 200 долларов, что ниже средней цены на билеты других авиакомпаний, работающих на этом направлении.