Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2016, 09:17

Транспорт

Крупнейший в Азии лоукостер AirAsia начнет летать в Россию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Крупнейший в Азии лоукостер AirAsia может начать полеты в Москву из Бангкока и Куала-Лумпура в ближайшие полгода. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам гендиректора и совладельца компании Тони Фернандеса, российское направление является довольно популярным среди азиатских туристов. Еще весной президент AirAsia заявлял, что авиакомпания собирается открыть рейсы в Россию.

Две недели назад стало известно, что министерство туризма Малайзии ведет переговоры с авиакомпанией AirAsia о запуске первого прямого рейса в Москву. Кроме того, с "Аэрофлотом" обсуждается вопрос об открытии чартерных рейсов из Москвы, Екатеринбурга и Владивостока в Малайзию.

В 2014 году Малайзию посетило более 60 тысяч российских туристов. Круглогодично их число растет примерно на 16 процентов.

авиаперевозки лоукостеры авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика