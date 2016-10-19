Крупнейший в Азии лоукостер AirAsia начнет летать в Россию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Крупнейший в Азии лоукостер AirAsia может начать полеты в Москву из Бангкока и Куала-Лумпура в ближайшие полгода. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По словам гендиректора и совладельца компании Тони Фернандеса, российское направление является довольно популярным среди азиатских туристов. Еще весной президент AirAsia заявлял, что авиакомпания собирается открыть рейсы в Россию.