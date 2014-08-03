"Добролет" временно приостанавливает все полеты с 4 августа

"Добролет" с понедельника временно приостанавливает полеты

С 4 августа лоукостер "Добролет" временно приостанавливает полеты по всем маршрутам в связи с введением санкций, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с аннулированием договора лизинга воздушных судов Boeing-737-800 из-за санкций, введенных ЕС в отношении авиакомпании "Добролет", мы вынужденно временно приостановить полеты по всем маршрутам с 4 августа 2014 года", - говорится в сообщении.

Так, ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед авиаперевозчиком - аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

В компании отметили, что пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы Москва-Симферополь-Москва (по 15 сентября включительно) и Москва-Волгоград-Москва (по 20 августа включительно) будут перевезены авиакомпанией "Оренбургские авиалинии" в даты и время, указанное в билетах.

Рейсы по остальным маршрутам временно отменяются, пассажирам будет осуществлен полный возврат стоимости авиабилетов. Для пассажиров открыта бесплатная горячая линия: 8 (499) 215-23-00.

В Министерстве транспорта, в свою очередь, заявили, что приостановка полетов авиакомпании "Добролет" не отразится на транспортной доступности Крыма. В настоящее время аэропорт Симферополя ежедневно принимает и отправляет порядка 16 тысяч пассажиров. За сутки аэропорт Симферополя обслуживает в среднем 110–120 рейсов, выполняемых более чем из 30 городов России 25 авиакомпаниями. "Добролет" выполнял ежедневно восемь рейсов в обе стороны.

Напомним, что 30 июля ЕС ввел ограничительные меры в отношении "Добролета". В Официальном журнале Евросоюза отмечалось, что "Добролет" внесен в санкционный список как единственная компания, которая летает в Крым.

Лоукостер "Добролет", входящий в группу "Аэрофлот", получил сертификат эксплуатанта 19 мая, а первый рейс совершил 10 июня. Продажи билетов "туда-обратно" начались еще в конце мая, их стоимость на июнь составила от 1 до 7 тысяч рублей. Особенность политики авиакомпании-лоукостера заключается в том, что цены на билеты обычно на 20-30% ниже рыночных.