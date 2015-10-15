Air Berlin прекратит полеты в Россию в начале 2016 года

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Немецкий авиаперевозчик Air Berlin полностью прекратит полеты в Россию с 18 января 2016 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Речь идет о рейсах между Москвой и Берлином, а также между Дюссельдорфом и Москвой, Берлином и Калининградом.

"В связи с сокращающимся спросом на перелеты, с начала текущего года группа компаний Эйр Берлин несколько раз меняла свою программу полетов в Россию.

К сожалению, спрос так и не смог соответствовать ожидаемому, поэтому было принято решение отменить рейсы в Россию, а именно рейсы между Дюссельдорфом и Москвой, Берлином и Москвой, а также между Берлином и Калининградом", – говорится в сообщении.

Договор о совместном использовании рейсов авиакомпании S7 между Москвой и городами Германии останется в силе. Однако маршруты "будут пересмотрены в соответствии с новыми условиями". Билеты, забронированные на отменяемые рейсы, можно перебронировать на альтернативные рейсы группы Air Berlin и на рейсы партнерских авиакомпаний.

Air Berlin выполняет по два ежедневных рейса Москва - Дюссельдорф и Москва - Берлин, пять раз в неделю выполняются перелеты Калининград – Берлин.

Напомним, в январе текущего года немецкая авиакомпания закрыла направление Москва - Вена, в марте был отменен маршрут Санкт-Петербург – Берлин. Кроме того, в 2014 году перевозчик сократил количество рейсов в Россию, объяснив это изменением ситуации на рынке авиасообщения после конфликта в Украине.