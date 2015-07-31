S7 и "Победа" вошли в десятку лучших авиакомпаний мира

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

S7 и "Победа" попали в десятку лучших авиакомпаний мира. По данным туристического сервиса Skyscanner, рейтинг возглавляет британский перевозчик easyJet, на втором месте Норвегия, третье место занимает S7 Airlines, а на четвертом – "Победа".

PR-менеджер Skyscanner в России Дмитрий Хаванский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как составлялся этот рейтинг.

"Мы спрашивали тех, кто приобретает билеты различных авииакомпаний на сайте Skyscanner. Не секрет, что российский рынок самый крупный на портале. Поэтому и голосовавших россиян было довольно много, но далеко не большинство. Мы спрашивали людей про их впечатления от разных перевозчиков.

Эксперт - о рейтинге лучших авиакомпаний, составленном Skyscanner

Вопросы начинались с того, какое ощущение у них было, когда они переходили на сайт перевозчика, до пунктуальности и комфорта. Сейчас многие пользуются самыми разными сервисами с мобильных устройств, в том числе Skyscanner, и переходят на сайт партнера. Неудивительно, что лоукостеры фигурируют в списке, так как они летают точно по расписанию, поскольку боятся штрафов, и у них хорошее соотношение цены и качества", - пояснил он.

Добавим, депутаты предлагают установить предельные цены на авиабилеты экономкласса. С таким письмом к главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву обратился зампред думского комитета по транспорту Александр Старовойтов.

Отметим, Россия стала лидером в топ-10 популярных направлений для отдыха в июне–августе 2015 года. Второе и третье места тоже совпали – их занимают Испания и Италия соответственно.

В 2015 году предпочтения москвичей заметно изменились по сравнению с 2014 годом – только Симферополь так и остался в лидерах. Барселона, Тиват, Рим и Нью-Йорк опустились в рейтинге, а Бургас и Бангкок, наоборот, поднялись.

Сочи, находящийся в этом году на втором месте, в прошлом занимал лишь седьмое. Кроме того, в летнем рейтинге этого года отсутствуют Париж и Лиссабон, в прошлый раз замыкавшие десятку.