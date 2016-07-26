Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля 2016, 20:38

Транспорт

Авиакомпаниям рекомендовали снизить стоимость билетов из Калинграда в Москву

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям принять меры для снижения стоимости авиабилетов на маршруте Калининград–Москва, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора Калининградской области.

Рекомендации были выданы на совещании в Минтрансе, инициатором которого выступил губернатор области Николай Цуканов.

"Стоимость авиаперелетов зашкаливает. Сейчас период отпусков, школьных каникул, а до Москвы сегодня стоимость экономкласса самолетом доходит до 70 тысяч рублей! Мне кажется, что это злоупотребление со стороны авиакомпаний. Поэтому я принял решение обратиться в Федеральную антимонопольную службу, направил письмо на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Я инициировал совещание в Минтрансе. Мы этот вопрос уже три недели подряд поднимаем. Уверен, что решения будут найдены", – заявил ранее в прямом телеэфире Цуканов.

"Аэрофлоту" рекомендовали рассмотреть возможность выполнять седьмой рейс в день. Авиакомпании "ЮТэйр" предложили выполнять четвертый рейс в день на направлении Калининград–Москва. Авиакомпании "Сибирь" поставили задачу продавать 70 процентов билетов по льготному тарифу. Кроме этого, с 1 августа перевозки из Калининграда в Москву может начать авиакомпания "Руслайн".

Ссылки по теме


авиакомпании Росавиация авиабилеты рекомендации авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика