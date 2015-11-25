Украина запретила транзитные полеты для всех российских авиакомпаний

Украина запретила транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний над своей территорией. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает ТАСС.

"Российские авиакомпании и российские самолеты больше не имеют права использовать украинское авиапространство", – сказал Яценюк. По его словам, Россия может использовать украинское воздушное пространство для провокаций.

Напомним, 16 сентября ряд российских авиакомпаний подпали под запрет на пролеты через территорию Украины. В санкционный список были включены "Аэрофлот", "Трансаэро", "224 летный отряд", "ВИМ-Авиа", "Газпром-Авиа", "Донавиа", "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", "Полет", Red Wings, "Россия", "РусДжет", "РусЛайн", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Якутия" и "Ямал".

При этом, как сообщал гендиректор аэропорта "Борисполь" (Киев) Евгений Дыхне, ограничительные меры не коснутся рейсов на Украину и из нее, а также транзитных.

Тем не менее, 25 октября, после того ка запрет на полеты был принят, правительство Украины отметило, что запрещает и транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины, "если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу".

В ответ на эти действия российская сторона приняла симметричные меры и запретила полеты украинским авиакомпаниям в Россию с той же даты – 25 октября 2015 года.