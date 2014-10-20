Lufthansa отменила более 30 российских рейсов из-за забастовки пилотов

Фото: ТАСС/ Марина Лысцева

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 34 рейса в Россию и обратно в связи с начавшейся в понедельник двухдневной забастовкой пилотов, сообщает "Интерфакс".

В частности, отменены шесть рейсов из Франкфурта в Домодедово и обратно с 20 по 21 октября. Из Франкфурта во Внуково и обратно отменены четыре рейса, из Дюссельдорфа во Внуково и обратно - один рейс. Также не вылетят пять самолетов из Франкфурта в Пулково и обратно, отменен один рейс из Мюнхена в Пулково.

В компании отметили, что рейсы вылетом из Самары и Нижнего Новгорода в Германию забастовка не затронет.

Ранее сообщалось, что пилоты Lufthansa в понедельник начинают забастовку с требованием выплат при выходе на пенсию. Забастовка начнется в 13.00 по центральноевропейскому времени в понедельник и прекратится во вторник в 23.59.

Напомним, в конце сентября французская авиакомпания Air France отменила три четверти рейсов в Москву из-за забастовки пилотов. Недовольные работники Air France протестовали против планов руководства по развитию филиала компании - одноименного лоукостера. Руководство компании попыталось найти компромисс и провело встречу с профсоюзом пилотов. В результате программу по развитию лоукостера решили отложить до декабря.