Lufthansa отменила более 30 российских рейсов из-за забастовки пилотов

Фото: ТАСС/ Марина Лысцева
Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 34 рейса в Россию и обратно в связи с начавшейся в понедельник двухдневной забастовкой пилотов, сообщает "Интерфакс".
В частности, отменены шесть рейсов из Франкфурта в Домодедово и обратно с 20 по 21 октября. Из Франкфурта во Внуково и обратно отменены четыре рейса, из Дюссельдорфа во Внуково и обратно - один рейс. Также не вылетят пять самолетов из Франкфурта в Пулково и обратно, отменен один рейс из Мюнхена в Пулково.
В компании отметили, что рейсы вылетом из Самары и Нижнего Новгорода в Германию забастовка не затронет.
Ранее сообщалось, что пилоты Lufthansa в понедельник начинают забастовку с требованием выплат при выходе на пенсию. Забастовка начнется в 13.00 по центральноевропейскому времени в понедельник и прекратится во вторник в 23.59.
Напомним, в конце сентября французская авиакомпания Air France отменила три четверти рейсов в Москву из-за забастовки пилотов. Недовольные работники Air France протестовали против планов руководства по развитию филиала компании - одноименного лоукостера. Руководство компании попыталось найти компромисс и провело встречу с профсоюзом пилотов. В результате программу по развитию лоукостера решили отложить до декабря.
Что делать, если ваш рейс отменилиПассажир имеет право потребовать от авиакомпании бесплатный билет в пункт назначения, но на другой рейс. Также он может совершать необходимые звонки и получить бесплатно питание и номер в гостинице, если в этом есть необходимость.
Также пассажир получает право на денежную компенсацию. Ее не выдадут только если об отмене рейса пассажир был извещен за две недели (и более) до вылета.
После отмены рейса, пассажир должен подойти к стойке регистрации, узнать причины произошедшего и перерегистрироваться на следующий рейс. Если лететь не нужно, то можно просто оформить отмену билета. Багаж либо перерегистрируется, если он уже сдан, либо снимается с рейса и выдается пассажиру на руки.