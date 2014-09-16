"Аэрофлот" создал новый лоукостер на смену "Добролету"

Фото: M24.ru

"Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы перевозчика.

Новая "дочка" называется "Бюджетный перевозчик", 100% компании принадлежит "Аэрофлоту". Под каким названием новый перевозчик будет выполнять полеты, пока неизвестно.

Напомним, что "Добролет", стопроцентная "дочка" авиакомпании "Аэрофлот", приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании. Ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед "Добролетом". Было аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

Власти ЕС объяснили свое решение тем, что компания на эксклюзивной основе выполняла полеты в Крым, присоединение которого к России западные государства считают незаконным.

Российский лоукостер "Добролет" был создан в октябре 2013 года. 27 мая 2014 стартовали продажи билетов на рейсы авиакомпании в Симферополь. Свой первый рейс лоукостер совершил 10 июня из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов "туда-обратно" составляла от 2 до 7 тысяч рублей. Кроме того, ожидалось, что "Добролет" будет летать в Волгоград, Самару, Пермь, Уфу, Сургут, Казань и Екатеринбург.

Впрочем, руководство компании сообщало, что "Добролет" планирует в будущем возобновить работу. Лоукостер уже договорился с концерном Boeing о прямой поставке 16 бортов в 2017-2018 годах, кроме того, переговоры ведутся с азиатскими лизинговыми компаниями.