Итальянские власти запретили полеты Air One между Москвой и Венецией

Фото: M24.ru

Национальная служба гражданской Авиации Италии (ENAC) отозвала разрешение у авиакомпании Air One SpA на осуществление регулярных полетов между Россией и Италией, в том числе между Москвой и Венецией, сообщает пресс-служба Росавиации.

Итальянское посольство проинформировало об этом соответствующей нотой российские авиационные власти.

Из Москвы Air One перевозила пассажиров в Венецию. Кроме того, Air One летала из Катании в Ростов, Краснодар и Санкт-Петербург. Помимо этого авиакомпания осуществляла рейсы из Петербурга в Палермо, Пизу, Венецию и Верону. Все рейсы осуществлялись по обоим направлениям - туда-обратно.

Бюджетная Air One, была "дочкой" национального авиаперевозчика Италии - авиакомпании Alitalia, и перевозила порядка 1,5 миллиона пассажиров в год.

Лоукостер был ликвидирован 1 октября 2014 года под давлением нового инвестора итальянского перевозчика, авиакомпании из ОАЭ Etihad Airways (которой принадлежит 49 процентов акций, выкупленных за 1,7 миллиарда евро). Часть маршрутов, по которым летала Air One, обслуживает теперь материнская авиакомпания.

Напомним, с июня 2015 года авиакомпания Cathay Pacific приостановит полеты из Гонконга в Москву. Сейчас компания осуществляет на данном маршруте три рейса в неделю. В сообщении на сайте отмечается, что полеты прекращаются по коммерческим причинам.

"Высокая операционная стоимость и сокращающийся поток пассажиров на рейсах между Москвой и Гонконгом значительно повлияли на прибыльность маршрута", — говорится в заявлении.