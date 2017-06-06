Фото: m24.ru/Александр Авилов

Убытки российских авиакомпаний выросли на 17,6 процента – до 10 миллиардов рублей в 2016 году, сообщает газета "Коммерсантъ".

По словам президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, в прошлом году перевозчики потеряли на внутренних перевозках 33 миллиарда рублей, а прибыль на зарубежных рейсах упала на 37 процентов и составила 23 миллиарда рублей.

При этом количество перевозок на внутренних линиях выросло на 7,3 процента, а на международных снизилось на 18,6 процента. Выручка перевозчиков за год составила около триллиона рублей.

Основная статья расходов российских авиакомпаний приходится на лизинг воздушных судов, который подорожал более чем на 19 процентов и составил почти 300 миллиардов рублей. Также на 20 миллиардов рублей выросла стоимость аэропортового обслуживания и на 2 миллиарда рублей – аэронавигационных услуг.

Как отметил Тасун, во второй половине 2017 года уверенность авиакомпаниям придаст сниженный налог на внутренних линиях, который за год сократился почти на 40 миллиардов рублей. Однако перевозчики должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать в 2018 году.