"РГ": Минтранс предлагает отменить норму бесплатного провоза багажа

Максим Соколов. Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта готовит ряд изменений в Воздушный кодекс. В частности, предлагается снизить норму бесплатного провоза багажа в самолетах. Этот шаг, как считает глава ведомства Максим Соколов, поможет создать в России бюджетную авиакомпанию.

"Сейчас у каждого пассажира есть право на провоз бесплатной нормы багажа, которая не может быть менее чем 10 килограммов. Мы полагаем, что эта норма должна устанавливаться перевозчиком специально для каждого тарифа и регулироваться условиями договора между перевозчиком и пассажиром", – заявил министр в интервью "Российской газете".

Также министр предлагает отменить пункт федеральных авиационных правил, который говорит о том, что с пассажиров не может взиматься дополнительная плата за горячие напитки и питание.

" Это позволит авиакомпаниям предлагать пассажирам питание и горячие напитки как дополнительную услугу и зарабатывать на этом", – заметил Соколов.

