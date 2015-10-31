В результате крушения российского лайнера в Египте никто не выжил

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На месте крушения российского лайнера А321 компании "Когалымавиа" на Синайском полуострове выживших не обнаружено. Об этом со ссылкой на представителей египетских властей сообщает Reuters.

Ранее агентство передавало, что на месте крушения слышны крики пострадавших.

Авиакатастрофа произошла утром 31 октября на Синайском полуострове. Самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet ("Когалымавиа") вылетел из Шарм-эль-Шейха. Он пропал с экранов радаров через 23 минуты.

МЧС открыло "горячую линию" для родственников пассажиров A-321

Лайнер практически сразу начал терять высоту и вскоре упал. По словам премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, в 100 километрах от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова найдены обломки самолета.

Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.