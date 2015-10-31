Ассоциация туроператоров опубликовала список пассажиров разбившегося лайнера

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего на Синайском полуострове.
Копия страницы доступна по ссылке.
Командиром экипажа был Валерий Немов, вторым пилотом – Сергей Трухачев, старшим бортпроводником - Валентина Маревич. Бортпроводниками на рейсе также работали Андрей Беломестнов, Ирина Олару, Станислав Свиридов и Алексей Филимонов.
На этом самолете также летел заместитель главы Пскова Александр Копылов и его супруга. Всего на борту лайнера находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа.
Официально причина крушения не называлась, однако СМИ сообщали о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.