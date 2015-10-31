Форма поиска по сайту

31 октября 2015, 13:57

Происшествия

Ассоциация туроператоров опубликовала список пассажиров разбившегося лайнера

Опубликован список членов экипажа и пассажиров лайнера Airbus А321

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего на Синайском полуострове.

Копия страницы доступна по ссылке.

Командиром экипажа был Валерий Немов, вторым пилотом – Сергей Трухачев, старшим бортпроводником - Валентина Маревич. Бортпроводниками на рейсе также работали Андрей Беломестнов, Ирина Олару, Станислав Свиридов и Алексей Филимонов.

На этом самолете также летел заместитель главы Пскова Александр Копылов и его супруга. Всего на борту лайнера находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

Официально причина крушения не называлась, однако СМИ сообщали о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Сюжет: Катастрофа Airbus А321 в Египте
